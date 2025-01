Message pour le nouvel an 2025 de Aliou Diallo : Se mobiliser pour défendre la patrie tout en portant haut les couleurs de l’ADP Maliba

A l’image des nombreux leaders politiques du pays voire du monde, le président d’Honneur de l’ADP-Maliba/président de la Fondation Maliba a marqué le début du nouvel par un message adressé aux Maliens, notamment les militants de sa chapelle politique. Voici le message d’Aliou Boubacar Diallo !

Mes chers compatriotes,

Je vous adresse mes vœux les meilleurs pour cette nouvelle année 2025.

Mes chers compatriotes,

L’année 2024, qui vient de s’achever, a été marquée par des défis et des épreuves; mais elle a également été le témoin de notre résilience. Il est important de rappeler que notre pays est confronté à une situation de guerre depuis plus d’une décennie; une guerre qui nous a été imposée. En ce début d’année, prenons un moment pour saluer la mémoire des civils et militaires disparus, prions pour le repos de leur âme et un prompt rétablissement aux blessés. Aux nombreux déplacés, réfugiés et victimes d’enlèvement nous espérons, de tout cœur, que 2025 soit l’année de leur retour sains et saufs dans leur foyers et familles. Je saisis également cette occasion pour renouveler mon soutien indéfectible à nos Forces armées, les FAMa.

Mes chers compatriotes,

Il y a un temps pour faire la guerre mais aussi et surtout un temps pour faire la Paix : le Mali, notre cher pays, est en guerre depuis plus de dix ans ! Il est désormais temps de poser les jalons de la paix et de la réconciliation entre tous les fils du Mali. Nous retrouverons ainsi le vivre ensemble et la stabilité qui ont toujours constitué le socle de notre Nation, héritière d’une vieille civilisation. Lors de mon adresse à la nation en 2023, j’avais déjà lancé un appel aux Maliens pour sceller un Pacte de Stabilité dans le but de nous aider à transcender nos différences et nous unir dans la vision commune d’un Mali prospère et en paix.

Mes chers compatriotes et militants du Parti ADP – MALIBA,

Restez mobilisés pour défendre notre chère patrie tout en portant haut les couleurs de l’ADP Maliba (l’Alliance Démocratique pour la Paix), qui, depuis sa création, n’a cessé de prêcher et d’œuvrer pour la Paix au Mali, dans la sous-région et dans le monde. Vous prouverez ainsi, au cours des futures échéances électorales, de manière irréfutable, l’ancrage certain du parti ADP Maliba aussi bien dans notre pays qu’au sein de la diaspora.

Mes Chers compatriotes,

La Fondation MALIBA, fidèle à sa devise qui est de «se rapprocher des maliens pour mieux les servir», va continuer d’œuvrer jour et nuit (comme elle le fait depuis des décennies) à soustraire de nombreux Maliens de la précarité.

Mes chers compatriotes,

Ensemble, construisons un avenir meilleur pour notre cher Mali.

Bonne et heureuse année 2025 !

Vive le Mali !

Qu’Allah bénisse le Mali !

Aliou DIALLO

Président d’Honneur de l’ADP-Maliba/Président de la Fondation Maliba

Commentaires via Facebook :