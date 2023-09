Métal Soudan : L’entreprise encouragée pour son expertise

Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo a visité l’entreprise Métal Soudan à Dialakorobougou. Suite à cette visite, le chef de l’industrie et du commerce a encouragé Métal Soudan pour son expertise diverse dans le domaine métallique et de bâtiment.

Le ministre Diallo a tout d’abord visité les différentes installations de l’entreprise. Ensuite, un échange avec le directoire de Métal Soudan. Satisfait de Métal Soudan, le ministre Moussa Alassane Diallo a salué et encouragé Métal Soudan pour le bonheur de la population. Selon lui, cette visite s’inscrit à la vision de son département de soutenir les industries locales afin qu’elles puissent couvrir le besoin national.

Concernant l’expertise de l’entreprise Métal Soudan, le partenariat de l’Agence Malienne de Métrologie avec Métal Soudan permet aussi d’assurer la mission régalienne de l’Etat. ‘’ je voudrais saluer l’expérience, l’expertise, le professionnalisme, le sérieux avec lequel aujourd’hui cette mission est assurée Métal Soudan qui fait honneur à notre pays à travers l’expertise correcte de cette mission. Il a profité l’occasion pour dire à l’Agence Malienne de Métrologie de poursuivre ses missions confiées par l’Etat dans le cadre de la supervision et du contrôle des normes. ‘’ Nous ne pouvons pas assurer un développement industriel durable si nous ne respectons pas les normes et la production des produits de qualité’’, a-t-il évoqué.

L’engagement de l’actuel gouvernement est fait pour promouvoir l’industrie du Mali. ‘’Le ministère de l’Industrie et du Commerce est engagé depuis quelque temps dans une politique de promotion et de développement du secteur industriel de notre pays qu’il s’agisse des grandes, moyennes ou petites entreprises du pays’’, a-t-il dit et poursuit que l’objectif de cette politique est d’encourager la transformation de la production agricole, minérale, fer tout autre produit local pour faire face à la demande nationale. Toujours pour le ministre Diallo, cette stratégie permettra aux Maliens de nourrir les Maliens, de produire tous les matériels de construction locale pour les Maliens. ‘’ Nous sommes aussi engagés pour les acteurs du secteur commercial à une mutation vers le secteur industriel’’, a-t-il ajouté.

Diakaridia Sanogo

Commentaires via Facebook :