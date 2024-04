Cette cérémonie de remise s’est déroulée au ministère de la Justice et des Droits de l’Homme. Ce fut un moment historique dans le processus de modernisation de la justice et de l’environnement des affaires au Mali.

Sous la coprésidence du ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, garde des Sceaux et du ministre de l’Industrie et du Commerce, cette journée a été le théâtre de la remise officielle d’équipements informatiques de pointe destinés au ministère de la Justice et des Droits de l’Homme.

L’événement a été marqué par une atmosphère de fierté nationale et d’engagement envers le progrès. Le Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, garde des Sceaux, a exprimé sa gratitude envers les partenaires nationaux et internationaux pour leur soutien précieux dans cette entreprise cruciale pour le développement économique et social du pays.

Ces équipements destinés aux tribunaux de commerce comprennent une gamme complète d’ordinateurs, d’imprimantes multifonction, de disques durs et d’autres fournitures informatiques essentielles, représentant un investissement significatif dans la modernisation des infrastructures judiciaires. Ils permettront de renforcer l’efficacité et la transparence des services judiciaires, notamment dans le domaine du commerce, et de faciliter le traitement des procédures commerciales.

Le garde des Sceaux a souligné l’importance stratégique de cette initiative pour le développement économique et social du Mali, tout en appelant à une collaboration continue entre les différentes parties prenantes pour garantir le succès de cette entreprise commune.

Cette cérémonie de remise d’équipements informatiques au département en charge de la justice marque le début d’une nouvelle ère pour la justice malienne et l’environnement des affaires dans le pays. Elle témoigne de la détermination du gouvernement à créer un cadre propice à l’investissement et à la croissance économique, tout en garantissant l’accès à la justice pour tous les citoyens maliens.

Commentaires via Facebook :