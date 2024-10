Mois de la Solidarité et de la Lutte contre l’Exclusion : La famille militaire honorée par un geste de cœur de Mme le ministre de la Santé et du développement Social à travers la Fondation pour la Solidarité.

La 29ème édition du mois de la Solidarité et de la Lutte contre l’Exclusion suit son cours. Les activités de ce mardi 15 octobre ont conduit le ministre de la Santé et du Développement Social, médecin Colonel Assa Badiallo TOURE à la Direction du Service Social des Armées (DSSA). A ce niveau, Mme le Ministre, a procédé à la remise de vivres et de non vivres aux blessés de guerre ainsi qu’aux veuves et orphelins de nos Forces de Défense et de Sécurité tombés sur le champ d’honneur.

Cette donation est composée de 7 tonnes de riz, 4 tonnes de sucre, 25 fauteuils roulants et 30 paires de béquilles, pour un coût total estimé à environ 15 millions de francs CFA.

Pour le Ministre Assa Badiallo Touré, cette action de solidarité est une reconnaissance de l’État envers les militaires patriotes jusqu’au sacrifice ultime, et envers leurs familles.

Un bel exemple de solidarité salué par non seulement les responsables de l’armée, mais aussi les bénéficiaires.

La deuxième étape de la visite a été effectuée chez le plus âgé des anciens combattants, le capitaine Abass Koureichy résidant à Lafiabougou. Le Ministre de la Santé et du Développement Social, a transmis les salutations du Colonel Assimi GOITA à son aîné, néanmoins frère d’arme, le capitaine Abbas Koureichy et à sa famille. Elle a ajouté, que cette visite, est un symbole de reconnaissance et d’encouragement de ceux qui ont consacré leur âge actif à la défense du pays. Enfin, elle a demandé à l’Ancien de faire des bénédictions pour le Mali et en particulier pour les militaires engagés sur les théâtres des opérations avant de lui offrir des présents comme le veut la tradition malienne.

Visiblement ému, le capitaine à la retraite, Abbas Kourreichy entouré de ses 12 enfants et 41 petits enfants, s’est dit très sensible à cette visite et a demandé au Ministre de considérer qu’elle a rendu visite à tous les anciens combattants du Mali à travers leur doyen d’âge.

En prenant l’engagement de transmettre l’honneur ainsi rendu à tous les anciens combattants du Mali, le capitaine a formulé des bénédictions pour le Mali et a placé tous ceux et celles qui sont présents sur les théâtres des opérations, sous le contrôle d’Allah Souhana Watalla. Il a également demandé à Madame le Ministre et sa délégation de se joindre à lui pour prier pour le repos de l’âme des combattants.

Enfin, cap a été mis sur la polyclinique des Armées de Kati, où deux pavillons ont été visités par Madame le ministre. Il s’agit du bloc d’hospitalisation et de celui de la chirurgie où se trouvent 24 patients tous des blessés de guerre. Cette visite pleine de signification avait pour objectif d’encourager ces jeunes blessés sur le théâtre des opérations, d’apporter la reconnaissance et le soutien de l’Etat.

Le ministre leur a transmis les salutations du Président de la transition tout en rassurant que le pays ne les oubliera jamais. Elle s’est ainsi inclinée sur la mémoire des combattants tombés sur le champ de l’honneur et souhaiter un prompt rétablissement aux blessés.

La remise d’une enveloppe symbolique a été faite aux deux Directeurs de la Direction Centrale des Services de Santé des Armées (DCSSA) et de la polyclinique des Armées de Kati pour les blessés.

Réseau de Communication du MSDS.

