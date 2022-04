Afin de manifester sa solidarité à l’endroit de ses partenaires maliens durant le mois béni de ramadan, le Port autonome de Cotonou (PAC) a remis un important lot de paniers à ses partenaires maliens. La remise a été faite par le représentant dudit port au Mali Attiogbé Jonathan. La remise de ces paniers de rupture de jeûne est une tradition bien établie par le Port autonome de Cotonou depuis des années. Ainsi plusieurs structures comme le ministère du Transport et des infrastructures, la Direction nationale des transports terrestres et maritimes, les Douanes, la Chambre de commerce et d’industrie du Mali, le Conseil malien des chargeurs du Mali, des chancelleries et de nombreux opérateurs économiques de la place ont bénéficié de ce geste de solidarité du PAC. Avant de procéder à la remise de ces dons, le représentant du PAC, Attiogbé Jonathan a rappelé que cette action est un soutien à l’endroit de leurs partenaires maliens, ce, sous la recommandation des autorités portuaires avec en tête le Directeur général. «Nous avons l’habitude de soutenir nos frères musulmans en ce mois béni de ramadan, ce soutien se manifeste à travers des remises de kits pour la rupture de jeûne. Cependant, malgré la situation qui prévaut aujourd’hui au Mali, nous n’avons jamais voulu déroger à cette action de grâce envers nos frères, collaborateurs qui sont les opérateurs économiques maliens et les partenaires sociaux politiques au Mali » a expliqué Attiogbé Jonthan. Ainsi ces kits sont composés de presque tous les produits qui sont indispensables pour la coupure de jeûne avec une particularité cette année à savoir des lots de chapelets dans le panier et des tapis de prière. M. Attiogbé a profité de cette occasion pour inviter les partenaires maliens à renforcer davantage ce lien de coopération.« Car le port autonome de Cotonou offre une célérité dans le traitement des produits surtout ceux en destination du Mali » a ajouté le représentant du PAC au Mali.En tout cas les heureux bénéficiaires ont apprécié à juste titre ce soutien constant du PAC non seulement

Khadydiatou SANOGO/Maliweb.net

