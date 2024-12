Le lancement de ce programme de protection, d’assainissement d’urgence, d’hygiène et des services WASH NFI a lieu , le lundi 16 décembre, à Bamako en présence du premier conseiller de l’ambassade des Etats Unis, Wallace Bain et le Directeur des programmes de l’Association Malienne pour la Survie, Elmedhi Ag Wakina. Il touchera pendant 12 mois 60 000 personnes dans les régions de Mopti, Gao et Ménaka.

Fruit d’un financement direct entre l’USAID et l’AMSS pour un montant 1,8 milliards FCFA, le programme Protection, d’assainissement d’urgence, d’hygiène et des services WASH NFI est destiné à la population touchée par les conflits et le déplacés forcés du centre et du nord du Mali. Mis en œuvre par l’AMSS pour une durée d’un an dans plusieurs communes des régions Mopti, Gao et Ménaka, ce programme bénéficiera à 60 000 personnes essentiellement composées des enfants. Le premier conseiller de l’ambassade des USA, Wallace Bain, souligne qu’il répondra aux besoins de protection, d’accès d’eau, d’assainissement et la promotion de l’hygiène.

Pour part, le Directeur de programme de l’AMSS soutient que ce programme répond à une situation sécuritaire volatile dans les trois régions précitées. Laquelle est marquée par des graves violations des droits de l’Homme. Il cite les données des acteurs impliqués dans le système d’information sur les violences basées sur le genre qui, selon lui, ont identifié 4 062 incidents entre juillet et septembre 2023. Sur ces incidents, 36% concernent le cas de violence sexuelle», peut-on lire les termes de référence du programme.

C’est pourquoi, Elmedhi Ag Wakina annonce que ce programme adoptera une approche multisectorielle pour renforcer la protection des enfants, lutter contre la violence basée sur le genre et fournir une assistance psychosociale aux survivants de ces violences. « Il va intégrer une dimension de sensibilisation et de prévention contre les dangers des engins explosifs », a déclaré le directeur des programmes de l’AMSS, ajoutant qu’il va répondre aux besoins des déplacés de la crise en matière de WASH. Selon lui, des infrastructures sanitaires adaptées (latrines séparées, équipements pour les personnes handicapées) seront mises en place dans les écoles et les communautés. A cela s’ajoutent les campagnes de sensibilisation de l’hygiène, adaptées aux spécificités du genre, menées pour promouvoir les pratiques qui réduisent les risques sanitaires.

Présent au lancement, le secrétaire général du ministre de la santé et du développement social, Dr Abdoulaye Guindo de poursuivre que le programme protection, l’eau hygiène et assainissement, financé par le bureau des affaires humanitaires de l’USAID, va répondre aux besoins critiques de personnes vulnérables du centre et du nord. Il va atténuer la conséquence de la crise sécuritaire et humanitaire qui sévit dans ces régions.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

