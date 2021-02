La rencontre a permis de donner plus de visibilité et de lisibilité aux différents domaines d’intervention de ces Organisations non gouvernementales.

Pour le démarrage effectif des activités de ces Organisations non gouvernementales (Ong) bénéficiaires, Mme le ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, a souhaité une rencontre pour faire la connaissance de ces Ong et leur donner des sages conseils accompagnés. La cérémonie qui s’est tenue ce vendredi 19 février 2021, au cabinet dudit département a permis de créer une dynamique pour la bonne mise en œuvre du financement alloué par le Fonds d’appui à l’autonomisation de la femme et à l’épanouissement de l’enfant (FAFE) aux Ong.

Sélectionnées au titre de l’année 2020, 10 Organisations non gouvernementales vont pouvoir accroître leurs activités sur le terrain, grâce à un appui financier obtenu du Fonds d’appui à l’autonomisation de la femme et à l’épanouissement de l’enfant (FAFE). Le montant total débloqué par le Gouvernement de transition pour cet accompagnement est de 312 5000 000 FCFA. Dont 250 000 000 FCFA, soit 80% de la somme globale seront mis à la disposition de ces Ong comme première tranche. Le reliquat estimé à 20% sera disponible après justification de celle-ci.

Pour Mme le ministre, le financement de ces ONG sur le budget national, est le témoignage éloquent de la volonté du Gouvernement de transition d’apporter son soutien indéfectible aux couches vulnérables que constituent les femmes et les enfants.

Toujours selon la ministre Bouaré Bintou Founè Samaké, pour la mise en œuvre de cette convention, les Ong bénéficiaires seront amenées à parcourir tout le territoire national. Et cela, malgré les contraintes liées au terrain et au double contexte sanitaire et sécuritaire.

Auparavant, la coordinatrice de la cellule technique du FAFE, Mme Kanté Fatoumata Diancoumba a fait une présentation sommaire des critères qui ont prévalu au choix de ces Ong. Sur 31 dossiers réceptionnés par la Cellule technique, 10 ont été retenus pour la fiabilité des documents fournis.

Parlant au nom des bénéficiaires, Mme Simbara Fatalmoudou Touré de l’Ong ASDAP, après avoir adressé ses remerciements à Mme le ministre, dira que les structures bénéficiaires ont été choisies sur la base des compétences et capacités requises. Celles-ci ont fait preuve d’une bonne communication et de travail avec les groupes cibles du ministère dans le cadre de la promotion du genre et de l’autonomisation de la femme.

Et Mme Simbara d’ajouter que les activités seront mises en œuvre en lien avec le guichet 2 « leadership féminin et renforcement des capacités » et le guiche 3 « réinsertion socioéconomique des enfants en situation difficile ». Elle a pris l’engagement au nom des Ong partenaires à respecter les clauses de la convention de ce partenariat qui les lie au FAFE.

Gaoussou Doumbia de l’Ong Mali-Health qui bénéficie pour la première fois du fonds FAFE, a remercié les autorités de la transition à travers Mme le ministre. Pour lui, ce fonds permettra à sa structure d’étendre ses activités sur toute la ville de Bamako et Kati. Il a aussi promis de relever tous les défis dans le domaine de la santé néonatale. Pour ce faire, selon lui, toutes les attentes du Gouvernement à travers ce fonds seront comblées.

Diakalia M Dembélé

