« Nous sommes Assimi Goïta, nous sommes Choguel Kokalla Maïga. Mais n’hésiterons pas à les rectifier au besoin » dixit Elhadji Oumar Abdoul Touré, président de l’Association Kaoural Renouveau

De retour à Bamako après une longue période d’exil, Elhadji Oumar Abdoul Touré, président de l’Association Kaoural Renouveau a échangé avec ses camarades sur l’actualité sociopolitique du pays.

Au siège de l’association Kaoural Renouveau le 2 juillet 2021, l’air était à l’émotion et à la mobilisation En effet, après un long exil pour ses prises de position dénonciatrice du régime d’Ibrahim Boubacar Kéïta, El hadji Oumar Abdoul Touré, président de l’Association Kaoural Renouveau s’est réuni avec ses militants. A l’occasion, le président de Kaoural a décliné à ses camarades la vision de leur regroupement sur la trajectoire de la Transition, mis en garde les autorités contre d’éventuels manques de respects de leurs engagements envers le peuple. Certes, l’association Karoual Renouveau, soutient pleinement les autorités de la Transition, notamment, elle partage la vision du premier ministre Choguel Kokalla Maïga ainsi que la nouvelle orientation qu’il veut donner au Mali ‘le Malikura’.

En effet, pour avoir ensemble combattu le régime d’IBK au sein du mouvement M5FRP, An tè abana au FSD, le président El Hadji Touré, partage avec le Chef du gouvernent les valeurs, les idéaux du M5 FRP à savoir : le changement radical de la gouvernance en vue de redorer le blason de mère patrie. Selon Mr Touré, leur soutien, disponibilité et accompagnement ne manquera pas aux pouvoirs en place.

« Nous partageons la même vision que Choguel Kokalla Maïga, nous le connaissons de longue date, nous avons combattu ensemble la mauvaise gouvernance d’IBK au sein du M5FRP. Et de par son choix, le président Assimi Goïta, a démontré son adhésion à l’esprit du M5FRP, esprit qui nous a toujours animé. De ce fait, nous nous reconnaissons en eux, et leur accordons notre total soutien », a-t-il indiqué. Avant d’ajouter qu’ils n’hésiteront point à se désolidariser de ces derniers s’ils venaient à ne pas respecter les engagements faits au peuple malien. « Nous comptons pleinement jouer notre partition pour la réussite de la Transition. Nous restons mobiliser et nous allons les accompagner. Toutefois, nous les mettons en garde, de ne pas se défiler de leurs engagements sinon ils nous trouverons devant eux », assure le président de l’association Karoual Renouveau, laissant entendre que leur position demeure le bien être de l’ensemble du peuple malien dans sa composante.

Du haut de ses 14 ans d’existence, l’association Karoual Renouveau est bien implantée dans le pays. Présente en commune IV du district de Bamako où loge son siège social, l’association enregistre à ce jour plusieurs réalisations et activités de développement communal. Cette première rencontre officielle de El Hadji Touré et ses militants, a été opportune pour lui d’être rassuré sur la cohésion au sein de leur regroupement vue la grande mobilisation des militants à ses côtés. Des militants venus des six communes de Bamako et une délégation venue de Mopti.

En outre, les militants de Karoual Renouveau, ont sollicité leur président de porter aux autorités leurs préoccupations à savoir : combattre l’insécurité, résoudre l’actuelle cherté des produits vivriers, lutter contre le grand chômage des jeunes mais surtout mettre fin à l’impunité et un frein à la corruption.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

