Nouveau supermarché Azar Libre-Service : Un nouveau départ et une offre encore meilleure

L’entreprise Azar libre-service vient d’ouvrir une nouvelle page avec la rénovation de son supermarché conçu pour offrir une nouvelle expérience encore meilleure à ses clients. La cérémonie d’ouverture a eu lieu le vendredi 3 mai dernier, dans les locaux de l’entreprise en présence de la directrice, Mme Michelle Azar.

La cérémonie de coupure du ruban s’est déroulée en présence du représentant de la Chambre de commerce et d’industrie du Mali, Harouna Kéita, du directeur général de la Banque Atlantique, M. Touré, du président et directeur de Spirit Mc Cann, Sidy Dagnoko.

Depuis 1984, le supermarché Azar libre-service a été un pilier du paysage de la grande distribution malienne, pionnier de l’importation des produits et de la distribution auprès de ses clients. Dans son discours, la directrice générale de Azar libre-service, n’a pas manqué de faire une dédicace à son père Azar Bassam, travailleur acharné, qui à ses dires, “est avec nous par la pensée aujourd’hui ce jour, sans qui tout cela n’aura pas été possible”.

Elle ajoutera que le supermarché a été rénové pour offrir une nouvelle expérience encore meilleure à ses clients. Les nouvelles installations modernes, les rayons bien approvisionnés et l’ambiance accueillante sont le fruit de mois de travail acharné et de dévouement de son équipe.

“Au cœur de toute notre nouvelle stratégie, se situe l’expérience clientèle. Nous avons créé plusieurs espaces dédiés pour cela”, poursuivra-t-elle. En effet, à l’intérieure du supermarché, il y a un espace conçu spécialement pour les produits made in Mali. L’entreprise souhaite mettre à l’honneur les producteurs et artisans locaux auprès de sa clientèle pour leur visibilité.

Il y a un espace rayons frais pour les besoins de produits frais et surgelés, un espace dédié aux fruits et légumes nationaux et internationaux, un espace tout neuf sur leur expertise boucherie et fromagerie, une cave à vins flambant neuf avec une sélection de leurs partenaires : Bramali et Bacchus, et un espace animation pour proposer les meilleures offres et promotions aux clients.

La directrice a tenu à remercier tous les clients et partenaires fidèles qui les ont soutenus tout au long de ces années. Des remerciements également à l’endroit de l’équipe de la Banque Atlantique et à l’équipe dévouée, qui a travaillé sans relâche pour rendre cette rénovation possible. Le nouveau supermarché sera ouvert 7 j sur 7, 24 h sur 24.

Harouna Kéita s’est dit honoré d’avoir présidé cette cérémonie pleine de symbole. M. Touré et Sidy Dagnoko ont salué la rénovation de ce supermarché qui, selon eux, témoigne la dédicace de l’entreprise à offrir un service de meilleure qualité aux Maliens.

Ibrahima Ndiaye

