Servir d’outil d’aide à la décision en matière de gestion des risques professionnels, tel est le credo de l’Observatoire National des Risques Professionnels dont les travaux de la mise en place ont débuté par un atelier de trois (3) jours à Kayes.

C’était en présence du Directeur Général adjoint de l’Institut National de Prévoyance Sociale (INPS), Dr.Mamadou Bakary DIAKITÉ, du Conseiller aux Affaires Administratives et Juridiques du Gouverneur, M. Bakary TRAORÉ et des représentants des services du travail et des partenaires sociaux, etc. Cet atelier qui s’étendra du 01 au 03 août 2022 donne le ton à une série de trois (03) ateliers régionaux à Kayes, Sikasso et Ségou et un atelier national de validation à Bamako.

Après s’être félicité du grand intérêt accordé aux travaux de ce présent atelier, Monsieur le Directeur Général adjoint de l’INPS, Dr. Mamadou Bakary DIAKITÉ, a, d’entrée de propos, expliqué que : « le présent atelier qui constitue la première étape de la mise en place de l’observatoire national des risques professionnels, est la concrétisation d’un engagement pris lors de la célébration de la 26èmejournée africaine des risques professionnels tenue le 28 avril 2022 au Mali ».

DIAKITÉ d’ajouter que : « l’Observatoire National des Risques Professionnels a pour but d’identifier l’ensemble des risques y compris les risques nouveaux et émergents concernant la sécurité et la santé au travail afin d’améliorer la rapidité et l’efficacité des mesures préventives. Il a pour missions, poursuit-il, le recueille et la collecte des données relatives aux facteurs de risques professionnels et, notamment celles relatives aux accidents de travail et des maladies professionnelles ; le traitement, l’analyse, la préconisation des mesures préventives et la diffusion les données ». Il précisera que : « l’observatoire fonctionnera en réseau de partenariat du niveau national jusqu’au sein de l’entreprise ».

Le DGA a aussi et surtout informé que : « L’opérationnalisation de l’observatoire conduira vers une bonne gouvernance et plus de transparence dans le management des risques professionnels tant au niveau de l’entreprise qu’au niveau des organismes assureurs ». Il a estimé que : « cette implication de tous les acteurs (administration, Patronat, Travailleurs et les Spécialistes en santé sécurité au travail) permettra, sans aucun doute de détecter les différents problèmes de sécurité et de santé dans nos entreprises et d’y apporter les corrections appropriées. Avant d’inviter l’ensemble des participants à s’impliquer pour des recommandations pertinentes, à l’issue des travaux ».

Avant de donner son quitus aux travaux de cet atelier, le conseiller aux Affaires Administratives et Juridiques du Gouverneur, M. Bakary TRAORE a, au nom du Gouverneur, saluer la Direction Générale de l’Institut National de Prévoyance Sociale (INPS) pour son leadership dans le processus de mise en place d’un Observatoire National des Risques Professionnels dans notre pays. Après s’être réjouis du choix de Kayes, il n’a pas manqué de témoigner et d’assurer de l’intérêt des autorités administratives et politiques de la région de Kayes pour cet atelier.

Il a remarquablement donné l’assurance que les services du travail ainsi que les entreprises de la région de Kayes ne ménageront aucun effort pour mettre pleinement en œuvre les activités de ce nouvel outil, à savoir, l’Observatoire national des risquesprofessionnels qui sera mis en place très prochainement.

Adama DIARRA, Service des Relations Publiques, INPS

Commentaires via Facebook :