Où est Moussa Mara ?

Le président d’honneur du parti Yèlèma (le changement) devient en politique, comme un Milieu de terrain de football, jouant sur toute la surface de récupération. «Djila par ci, Djila par là, Djila partout! Epoustouflant! … », s’exclamait le reporter sportif Demba Coulibaly sur les ondes de Radio Mali.

A l’instar de Mohamed Djila, ce milieu- récupérateur du Stade malien de Bamako, des années 80, l’ancien Premier ministre malien, Moussa Mara fait flèche de tout bois, en vue de marquer des points… «… au profit du Mali», précise un de ses ‘’lieutenants’’ à Bamako, répondant à notre question qu’est ce qui fait courir Moussa Mara? Futur président de la République? On en parle, avec quelques détails de précision: entre Assimi Goïta et Moussa Mara, le choix se fera, évoque-t-on dans une importante chancellerie à Bamako.

L’ancien Premier ministre d’IBK est devenu un grand voyageur, qui visite les pays africains de la sous-région, l’Europe et les Etats-Unis. Qu’est-ce qui fait courir cet homme, plusieurs fois candidat malheureux à la présidentielle malienne, jamais propulsé à un second tour? Faut-il nous en tenir à la réponse de son ‘’lieutenant’’? Il aurait aimé être chef de guerre comme Assimi Goïta, mais seulement ce dernier est dans le métier des armes, contrairement à lui. Ils ont eu le même rêve, ramener Kidal dans le giron malien.

En «Kèlè tigi» (chef de guerre), ils ont tous les deux respectivement conduit une guerre à Kidal. Et le Mali, sous la houlette de FAMa a remporté la victoire sur les cessessionistes. Moussa Mara séjourne actuellement aux Etats-Unis d’Amérique où il a fait les Etapes de Philadelphie et de New-York.

A New-York, dans le cadre de la 79ème assemblée générale des Nations unies, Moussa Mara a eu des séances de travail avec des organisations en mesure d’aider nos pays avec de nouveaux types de financement. Il a animé un panel sur les moyens internationaux innovants de financer les pays en difficulté comme le Mali, avant de participer à des échanges avec des étudiants de l’université de New-York sur les questions de démocratie et de leadership.

Moussa Mara a participé ensuite à des évènements en marge de l’assemblée, des réunions sur les perspectives de réformes du système financier international vers davantage d’équité entre les pays et en faveur des populations les plus fragiles; c’était avec d’autres membres du club de Madrid. Puis l’ancien Premier ministre malien a rendu des visites de courtoisie à certains leaders de la communauté malienne. Lors de l’étape de Philadelphie, Moussa Mara a reçu certains de nos compatriotes à son hôtel et rendu des visites de courtoisie à des représentants de la communauté malienne. Il a également pris part à quelques prières collectives. Avec eux, ils ont parlé de notre pays, de ses défis et perspectives. Il a encouragé chacun «à œuvrer pour le Mali et à aider les Maliens du mieux qu’il peut».

B. Daou

Commentaires via Facebook :