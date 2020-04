– Maliweb.net – Une semaine après l’enlèvement du chef de file de l’opposition, Soumaïla Cissé, et six de ses compagnons dans le cercle de Nianfunké, le Président de la République Ibrahim Boubacar Keïta a enfin décidé d’agir en mettant en place une cellule de crise dirigée par l’ex-chef du gouvernement , Ousmane Issoufi Maïga. « …sur les instructions du Président de la République, une Cellule de Crise pour la libération de l’honorable Soumaila Cissé et de ses compagnons a été mise en place, présidée par Monsieur Ousmane Issoufi MAIGA, ancien Premier ministre », annonce ce communiqué signé par le porte-parole du gouvernement.

Cette cellule de crise mise en place après celle de l’URD aura pour mission « d’assurer la coordination de l’ensemble des actions en vue de la libération du Chef de file de l’opposition politique et de ses compagnons ». A travers, ce communiqué, le Gouvernement malien déclare de mettre tous les moyens pour ramener sains et saufs l’honorable Soumaila Cissé et ses compagnons à leurs familles. Il en a profité pour exprimer sa compassion et sa solidarité aux familles des victimes en lançant un appel à toutes les bonnes volontés de s’impliquer pour leur libération.

Le dimanche dernier, le Chef de l’État déclarait qu’il ne ménagera aucun effort pour obtenir la libération du chef de file de l’opposition, enlevé le mercredi par les hommes armés alors qu’il était entrain de battre campagne dans son fiel électoral à Nianfunké pour sa réélection à l’Assemblée nationale.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :