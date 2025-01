Sesame-SARL est un cabinet de relations publiques et de facilitation d’affaires créé en 2016. Le cabinet a organisé plusieurs missions économiques et commerciales en Inde, Brésil, Turquie, USA, Indonésie, Thaïlande. Ces missions sont également l’occasion pour Sesame-SARL d’interagir avec la communauté malienne résidant dans les pays visités, le cabinet ayant également pour vocation de proposer ses services de facilitation à nos compatriotes de l’extérieur.

Les missions de Sesame sont sanctionnées par des rapports qui sont destinés aux organisations, et personnalités concernées ou intéressées.

La rubrique “Perspectives économiques de Sesame” a pour objet d’informer le grand public sur les opportunités d’affaires à saisir en dehors du Mali tout en facilitant les mises en relation en faveur des personnes ou Hommes d’affaire intéressés.

1) Des magasins de stockage frigorifiques solaires aux Usa

En octobre 2024, Sesame a organisé une visite technique aux USA à l’effet de présenter des équipements de stockage frigorifique solaire à des hommes d’affaires.

Il s’agit d’une entreprise à vocation sociale qui fabrique la station d’énergie solaire hors réseau et le Cool Cube (réfrigérateur de plain-pied). La vision est de construire des réseaux d’approvisionnement de la chaîne du froid dans les pays qui ont besoin d’une gestion sensible à la température pour de nombreux secteurs. Des unités sont vendues en Zambie, en RDC, au Ghana, en Tanzanie et aux Etats-Unis.

L’entreprise fabrique un réfrigérateur modulaire à énergie solaire hautement efficace d’une capacité de base de 20 mètres cubes, extensible par incréments de 20 mètres cubes et capable de stocker des tonnes métriques importantes de divers produits. Les magasins peuvent congeler (-40 degrés), refroidir et réfrigérer. Il s’agit d’un appareil de qualité industrielle résistant aux intempéries pour les emplacements hors réseau. Le cycle de vie du produit est de 20 à 40 ans.

Le système peut stocker des légumes, des fruits et légumes, des produits laitiers, des graines, du poisson, des fleurs, des fruits, de la viande, des vaccins, des médicaments etc. Le système utilise différentes options énergétiques : 100 % solaire (avec environ douze panneaux solaires 480), solaire partiel hybride combiné à une alimentation électrique à temps partiel dans les endroits où les coupures de courant sont régulières (utilise moins de panneaux solaires et/ou un mini-générateur de secours), solaire raccordé au réseau lorsqu’un réseau fiable est disponible, mais que les coûts d’électricité sont élevés et doivent être réduits pendant les heures de clarté.

Il peut également être intégré à la biomasse et à d’autres options d’énergie verte. Il est doté d’applications intelligentes permettant de surveiller le système par téléphone portable depuis n’importe où dans le monde. Il sert également de station énergétique dotée d’un éclairage LED et d’une capacité de charge de téléphone portable et d’ordinateur pour les zones rurales. Le système solaire peut également être étendu pour faire fonctionner des équipements supplémentaires. Il est également proposé des équipements optionnels tels que des refroidisseurs rapides. Les garanties sont de premier ordre et s’étendent au-delà de dix ans.

Les équipements de stockage frigorifique solaire sont principalement conçu pour les petites, moyennes et grandes entreprises, les agriculteurs, les coopératives laitières et de pêche, l’horticulture, les hôpitaux, les cliniques de santé, les services alimentaires en cas de catastrophe, les exploitations minières et militaires, etc. Son espace interne peut être organisé pour la location d’espaces froids aux entreprises, aux utilisateurs communautaires.

2) Voyage d’études multisectoriels à Djakarta-Indonésie du 10 au 15 décembre 2024

Organisé en partenariat avec la société l’AFRIQUE QUI OSE, basée au Maroc, ce voyage avait pour objectifs : Explorer et découvrir les secteurs stratégiques clés et les dynamiques de développement sous-jacentes ; Faciliter le réseautage et la collaboration entre les champions économiques africains et indonésiens ; Benchmarker les meilleures pratiques pour leur adaptation aux marchés africains ; Raviver l’esprit de coopération Sud-Sud en écho à la conférence de Bandung.

2-1 Rencontre avec BKPM (Agence de coordination des investissements)

Cette rencontre a permis de comprendre les stratégies indonésiennes pour attirer les IDE (Investissements directs étrangers)

-Golden Visa Program : Incitations fiscales et visas de long terme

-Omnibus Law : Simplification des procédures administratives

-Digitalisation : Portail numérique pour la gestion des projets d’investissements

2-2 Un modèle de développement rural : La Coopérative Al-Ittifaq

Située à Bandung, Indonésie, cette coopérative est une institution pionnière intégrée au sein du pensionnat islamique Al-Ittifaq. Fondée en 1997, bien que ses activités d’agro-business et d’agri-entrepreneuriat impliquant les étudiants et la communauté locale aient débuté dès 1970, elle se consacre principalement à l’agriculture et à l’entrepreneuriat agricole.

Sous la direction de KH Fuad Affandi, le pensionnat a initié une approche unique en intégrant l’enseignement religieux traditionnel avec des activités agricoles pratiques. Les étudiants participent activement à la culture, à la récolte et à la commercialisation de divers légumes et fruits. Cette initiative vise à fournir aux étudiants des compétences entrepreneuriales tout en renforçant l’économie locale.

La coopérative Al-Ittifaq coordonne également un groupe de 500 agriculteurs locaux, expédiant quotidiennement entre 3 et 4 tonnes de légumes vers divers supermarchés à Jakarta et Bandung. Cette collaboration a permis d’améliorer les revenus et le bien-être des agriculteurs locaux, tout en assurant une éducation gratuite aux étudiants du pensionnat.

En reconnaissance de ses efforts en matière d’agriculture durable et de développement communautaire, le pensionnat Al-Ittifaq a reçu le prestigieux prix Kalpataru en 2003.

De plus, le président indonésien Joko Widodo a salué le modèle économique agricole du pensionnat, le qualifiant d’exemple à suivre pour d’autres institutions similaires.

En mars 2022, le vice-président Ma’ruf Amin a désigné le pensionnat Al-Ittifaq comme modèle national pour la digitalisation de l’agriculture au sein des pensionnats, soulignant son adoption de technologies avancées pour améliorer la production agricole et accéder aux marchés modernes.

En somme, la coopérative Al-Ittifaq représente une fusion réussie de l’éducation religieuse et de l’entrepreneuriat agricole, contribuant significativement au développement économique local et servant de modèle pour d’autres institutions en Indonésie.

La coopérative AL Ittifaq pourrait être une source d’inspiration inestimable pour les écoles coraniques et medersa du Mali

2-3 Un Système de sécurité sociale très performante

Visite de Benchmarking chez BPJS

BPJS Kesehatan, pilier de la sécurité sociale indonésienne, a présenté ses principales réalisations :

Le système de sécurité sociale BPJS Kesehatan a réalisé une couverture impressionnante, englobant plus de 220 millions de personnes, soit environ 83 % de la population indonésienne.

Une attention particulière est portée à l’inclusion des populations vulnérables et marginalisées, grâce à l’octroi de subventions ciblées et à des mécanismes de soutien adaptés.

Digitalisation et Modernisation

Plateformes numériques avancées :

– Mise en œuvre de systèmes en ligne permettant l’inscription, le paiement, et l’accès à des consultations médicales.

– Déploiement de l’application mobile BPJS, qui simplifie l’accès aux services, la vérification des droits des assurés, et la prise de rendez-vous.

Technologies intégrées dans la gestion :

Développement d’un système interconnecté reliant les hôpitaux, les cliniques et les pharmacies pour une meilleure coordination des soins.

Accessibilité aux Soins

– BPJS s’appuie sur un vaste réseau de plus de 23 000 hôpitaux et cliniques partenaires, garantissant une couverture étendue à travers tout le pays, y compris dans les zones rurales et reculées.

– La prise en charge totale ou partielle des frais médicaux pour les maladies graves ou chroniques, telles que le cancer ou les maladies cardiovasculaires, contribue à réduire le fardeau financier des patients.

Innovations dans la gestion des fonds

Gestion durable des ressources :

– Les soins sont financés par une combinaison des contributions des employeurs, des employés, et des subventions publiques, assurant ainsi une viabilité financière à long terme.

– Un contrôle rigoureux des dépenses est mis en place pour garantir une gestion optimale des ressources.

Réduction des fraudes :

Introduction de contrôles automatisés et d’audits réguliers pour vérifier la conformité des demandes de remboursement.

NB Une forte délégation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale du Niger (CNSS) a participé à la mission.

Perspectives

Au regard des enseignements clés enregistrés et du potentiel de coopération, Sesame envisage d’organiser prochainement, dans le cadre du “Tourisme Industriel” une mission de prospection en Indonésie au profit d’hommes d’affaires intéressés

Mission de prospection à Bangkok en Thaïlande du 16 décembre 2024 au 0 janvier 2025

3-1 Nous avons visité l’hôpital WMC qui offre des systèmes ultra modernes de traitements médicaux

L’hôpital WMC (World Medical Center) à Bangkok, en Thaïlande, est un établissement médical privé moderne qui offre des services de santé haut de gamme. Il est reconnu pour son équipement à la pointe de la technologie, ses équipes médicales compétentes et son orientation internationale. Voici ce qu’il représente :

Soins médicaux spécialisés : L’hôpital propose une large gamme de services médicaux, incluant la médecine générale, les soins spécialisés (cardiologie, orthopédie, oncologie, etc.) et les chirurgies avancées. Infrastructure moderne : WMC se distingue par son design sophistiqué et son équipement médical de dernière génération, destiné à répondre aux normes internationales. Orientation vers les expatriés et les touristes : L’hôpital est bien connu pour accueillir des patients internationaux, avec des services multilingues, incluant le français, l’anglais, et d’autres langues, pour faciliter la communication. Tourisme médical : En Thaïlande, le WMC est une destination clé pour les voyageurs recherchant des soins médicaux de qualité à des prix compétitifs. Engagement envers le bien-être : L’accent est mis non seulement sur le traitement des maladies, mais aussi sur la prévention et le bien-être général.

Le World Medical Center est un symbole de la modernité et de l’excellence en soins de santé en Thaïlande, attirant à la fois des résidents locaux et des patients internationaux.

3-2 Des perspectives intéressantes dans le domaine des produits pharmaceutiques

Visite à GPO

GPO fait généralement référence à la Government Pharmaceutical Organization. Il s’agit de l’organisme pharmaceutique public thaïlandais, qui joue un rôle clé dans la production, la distribution et la régulation des médicaments essentiels dans le pays.

Fondé en 1966, c’est le grand producteur et distributeur de médicaments essentiels avec un catalogue de plus de 300 produits pharmaceutiques

Rôles principaux de la GPO :

Production pharmaceutique : Fabrication de médicaments génériques et de vaccins à des prix abordables. Recherche et développement : Développement de nouveaux médicaments pour répondre aux besoins de santé publique. Distribution : Approvisionnement des hôpitaux publics et des centres de santé en médicaments essentiels. Régulation : Soutien aux politiques de santé du gouvernement thaïlandais.

La GPO est bien connue pour ses efforts dans la lutte contre des maladies comme le VIH/Sida, en produisant des traitements antirétroviraux à bas coût.

GPO vient de mettre sur le marché un nouveau produit aidant au sevrage de la cigarette en trois mois.

Sesame envisage d’organiser prochainement une visité technique à GPO au profit de pharmaciens maliens

3-3 Visite à Chaophya Hospital de Bangkok

Chaophya Hospital est un hôpital bien connu situé à Bangkok, en Thaïlande. Il s’agit d’un établissement médical privé offrant une gamme complète de services de santé. Cet hôpital est réputé pour :

Soins de santé généraux et spécialisés : Il propose des services dans plusieurs domaines médicaux, notamment la médecine interne, la chirurgie, la pédiatrie, la gynécologie, l’orthopédie, la cardiologie, et bien d’autres. Technologies modernes : L’hôpital est équipé d’équipements médicaux avancés pour le diagnostic et les traitements, ce qui lui permet de fournir des soins de haute qualité. Soins internationaux : Il est populaire auprès des expatriés et des touristes médicaux grâce à des services adaptés aux patients internationaux, y compris du personnel anglophone et des interprètes. Services complets : En plus des soins médicaux, l’hôpital offre des services tels que des bilans de santé, des programmes de bien-être, et des consultations spécialisées.

C’est une destination de choix pour ceux qui recherchent des soins de qualité en Thaïlande, notamment nos compatriotes et d’autres nationalités résidant en Afrique de l’est et australe.

Sesame en partenariat avec des représentants de la communauté malienne en Thaïlande envisage d’inviter cette année des médecins de Chaophya Hospital au Mali pour une mission humanitaire en collaboration avec un hôpital de la place.

3-4 Une alternative à l’énergie électrique classique

Nous avons rendu visite aux concepteurs de “Infinity Electric Power by Intelligence Technology”.

Il s’agit d’une technologie de fabrication de générateurs d’électricité à partir de fréquences physiques. Donc une production d’énergie sans panneaux solaires, sans carburants et sans bruits. Le promoteur propose des équipements de petites, moyennes et grandes tailles.

Sesame suggère d’organiser une visite technique en Thaïlande à l’intention des techniciens professionnels, sociétés et personnes intéressés à expérimenter cette technologie inédite de dernière génération.

Pour toute information complémentaire :

Adama N. Diarra

Directeur général Sesame-SARL

Ancien ministre

Immeuble ABK 1 Bureau 203

Hamdallaye ACI 2000

Tél : 92532311

Email : sesamepublicrelations@gmail.com

Kourouma.com@gmail.com

