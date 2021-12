Les Comités syndicaux de l’Administration minière (DNGM, PDRM, ONRP, DFM/MMEE, Cabinet MMEE, Bureau Diamant, CADD, Mines ITIE, CPS, DRGM/Kayes, DRGM/Sikasso) vont observer un mouvement de grève de 96 heures à partir de ce mercredi, 1er décembre 2021. L’information a été donnée, ce lundi 29 décembre 2021 au siège de la Direction Nationale de la Géologie et des Mines (DNGM) par le Secrétaire Général du Comité Syndical de la DNGM, Abdoulaye Kamissoko. C’était lors d’un point de presse où il était assisté par son adjoint et de nombreux militants. Pourquoi ce mouvement de grève ?

Le Secrétaire Général du Comité Syndical de la DNGM explique que les travailleurs de l’Administration minière ont droit à : la prime de découverte, une partie de la prime d’intéressement octroyée aux agents de l’Etat de l’Administration minière. Cette dernière étant composée des pénalités qui sont déjà disponibles et de la prime de découverte qui tarde à se concrétiser par l’Etat.

En conséquence, son comité syndical exige : la mise en application immédiate et sans délai de l’article 72 du chapitre IV de la loi N°0015 du 27 février 2012 portant code minier et son décret d’application N°2012-311/PRM du 21 juin 2012 relative à l’institution de la prime de découverte pour les agents de l’Etat de l’administration minière ; la mise en application immédiate et sans délais de l’article 86 du chapitre IV de l’ordonnance N°2019-022/P-RM du 27 septembre 2019 portant code minier du Mali, citant l’intéressement des agents auteurs et de la prime de découverte ; la mise en application immédiate et sans délais des différents protocoles d’accords entre le gouvernement et le SYNACOME en 2010, d’une part et les différents protocoles d’accords entre le gouvernement et la SECNAMI en 2014 et 2016, d’autre part, sur l’institution de la prime de découverte.

Au cas contraire, continue M. Kamissoko, les Comités Syndicaux de l’Administration minière, suite à leur préavis de grève du 01/12/ 2021 au 03/12/2021, vont observer un mouvement de grève reconductible du 08/12/2021 au 10/12/2021. Ce, jusqu’à satisfaction totale de leurs doléances.

Gaoussou Madani Traoré

