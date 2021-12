Le Mouvement ”Yèrèwolo Débout sur les Remparts” et ses alliés ont occupé le boulevard de l’indépendance les 10, 11 et 12 décembre 2021. Une information donnée par les responsables au cours d’un point de presse tenu lundi dernier à la Bourse du Travail. Le but visé par les initiateurs est d’informer les Maliens de Bamako, des régions, des cercles, des villages, de l’extérieur, de la tenue d’un meeting, suivi de sit-in dans tout le pays, les 10,11 et 12 décembre 2021. A travers ces manifestations, le Mouvement ”YèrèwoloDébout sur les Remparts” et alliés voulaient tout d’abord réaffirmer le soutien des Maliens aux autorités de la transition, ensuite, de dire non au diktat de la CEDEAO et de la Communauté internationale à l’endroit de notre pays, enfin, de protester contre ceux qui sont au Mali et qui se disent contre les autorités de la transition qui travaillent conformément à la volonté exprimée par le peuple malien, pour la restauration, la refondation du Mali.

​Les organisateurs de ce grande rassemblement ont demandé les Maliens à la mobilisation générale jusqu’à la fin du sommet ordinaire de la CEDEAO principalement axé sur notre pays. Les intervenants se disent plus que jamais déterminés à défendre la patrie jusqu’à la mort, à aider le Mali à se relever. ”Nous attendons la décision de la CEDEAO, les pieds fermes, qui travaille pour la France. Dès qu’elle tombera, les Maliens réagiront, prendront leur responsabilité, prendront leur destin en main. La Cédéao manipulée par la France ne saurait sanctionner notre pays avec la complicité de l’Occident, notamment la France et que les intérêts Français restent préservés dans notre pays.

Y. SANGARÉ

