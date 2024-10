Primature : Choguel Maïga revient d’un voyage secret

Disparu des radars, le PM de rectification est de retour depuis le 3 octobre, après quelques jours passés entre la Turquie et Cuba. Parti du pays en toute discrétion, son retour a mobilisé la kyrielle de communicants restés muets sur les raisons de la disparition. Sur ces premières images, largement diffusées sur les réseaux sociaux, on aperçoit un PM fatigué, qui cherche laborieusement le sourire.

Alors que le ministre d’Etat s’apprêtait à occuper son poste, le PM Choguel, comme pour démentir son inaptitude et privée sa capacité à occuper son poste, à choisi d’enchaîner les audiences à peine arrivé. Coupant court aux rumeurs qui annonçaient le ministre d’Etat et non moins sixième colonel, Abdoulaye Maiga, au poste Premier ministre, le président titulaire du M5-RFP a successivement reçu en audience, les 3 et 4 octobre, le nouvel Ambassadeur du Mali à Abuja, Son Excellence Cheick Oumar Coulibaly, une délégation du Groupe intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique et la bachelière Dorcasse Nahan Coulibaly du lycée Prosper Camara. Si lesdites audiences sont en deca de la dignité d’un Premier Ministre, elles auront toutefois permis de dissuader de toute tentative de débarquer le locataire des lieux au profit d’un intérimaire en attendant son remplacement définitif. Et pour cause, à peine disparu, la rumeur de l’ouverture de sa succession a pris Bamako telle une trainée de poudre. Et comme à son habitude, Choguel a déjoué les pronostics même s’il reste un figurant, dont le rôle se limite à des audiences qui n’ont aucune valeur ajoutée sur la marche de Transition

Amidou Keita

