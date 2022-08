Le Premier ministre, chef du gouvernement, Choguel Kokalla Maïga a reçu ce vendredi 5 août 2022, une délégation des femmes du Front Uni pour la Sauvegarde de l’intégrité du Mali (FUSI-Mali) et du Collectif pour la Défense des Militaires (CDM).

Selon, le porte-parole du CDM, Mme Aissata Cissé, les femmes des deux associations sont venues témoigner leur soutien aux autorités de la Transition pour les efforts engagés en vue de la construction de Mali-Kura. Mme Aissata Cissé a salué les actions entreprises par les autorités de la Transition qu’elle a invité à poursuivre sur cette dynamique. Pour elle, grâce aux autorités actuelles, notre pays retrouve progressivement le chemin de son indépendance, de sa dignité, de sa fierté et de sa souveraineté totale. « Nous sommes prêtes à accompagner la Transition et sollicitons du gouvernement à poursuivre le renforcement de la sécurité et la baisse des produits de première nécessité », a-t-elle ajouté.

Quant à Mme Coulibaly Rokia Coulibaly, Présidente d’honneur de FUSI-Mali, elle, a rappelé que depuis 2012, son organisation soutient les FAMA. Elle a évoqué le rôle combien important que les femmes doivent jouer en cette période de crise profonde que notre pays traverse. « Nous sommes venues dire de vive voix que nous soutenons les autorités de la Transition et nous nous mettrons à votre disposition afin d’informer, de former et de sensibiliser nos sœurs des campagnes (…) Monsieur le Premier Ministre, pour nous, le Président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta est le sauveur du Mali et vous, Choguel Kokalla Maïga, êtes la solution » a-t-elle laissé entendre sous les ovations de ses camarades.

Le Premier ministre, Chef du gouvernement a salué les femmes des deux associations pour leur démarche constructive et de soutien à la Transition. Il a rappelé que les autorités actuelles n’ont d’autres ambitions que le bien-être des populations et surtout des femmes et des jeunes. Il a particulièrement insisté sur les efforts consentis par le chef de l’État, le colonel Assimi Goïta à faire de notre armée la meilleure de l’Afrique, en la dotant d’équipements modernes, et en poursuivant la formation de nos soldats.

Pour le chef du gouvernement, le centre de gravité de la transition est le Peuple. Il a demandé à ses hôtes d’être des ambassadrices auprès des autres femmes afin qu’elles comprennent que le gouvernement de la transition fait tout ce qui est possible pour rendre meilleur le panier de la ménagère.

Le Dr Choguel Kokalla Maïga a enfin demandé aux dames des forces du changement de se mettre ensemble afin de rendre irréversible, de façon la plus démocratique, le processus du changement en cours dans notre pays.

Mariam Konaré

