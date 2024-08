Processus de renouvellement du bureau de Tabital Pulaaku : Le bureau opte pour un léger report du congrès

Enlevé en plein centre-ville de la capitale malienne, le 14 août 2024, l’ancien président de Commission «Développement rural» de la 5e législature sous la bannière de l’ASMA-CFP non moins 3e vice-président du bureau sortant Tabital Pulaaku, l’inspecteur des services diplomatiques et consulaires au ministère des Affaires étrangères, Idrissa Sankaré, est toujours disparu des radars. Et Tabital Pulaaku, selon son président, «n’a aucune information sur l’identité de ses ravisseurs», quoique d’aucuns semblent persuadés d’un lien avec la succession désormais ouverte au sommet de l’Association des Amis de la Culture Peule.

Avant-hier samedi, à la faveur d’un point de presse tenu au siège de l’association à l’effet de faire le point des démarches entreprises et actions menées jusqu’ici par le bureau exécutif.

Et selon le principal responsable de ladite association, Abou Sow, le bureau exécutif a envoyé une lettre au ministre d’Etat, en charge de l’Administration Territoriale, Col Abdoulaye Maiga, aux fins de l’informer de la disparition de Idrissa et solliciter son implication pour retrouver sain et sauf l’ex député. Et ça n’est pas tout. Toujours, selon les explications de Abou Sow, son bureau a tenté de contacter le ministre des Affaires Étrangères, Abdoulaye Diop, pour solliciter son implication en aidant Tabital Pulaaku à retrouver l’intéressé. Autant de démarches qui n’auront pas permis d’avoir la moindre idée de l’identité de ses ravisseurs, selon le président qui dit garder l’espoir de le retrouver sain et sauf dans les meilleurs délais.

Dans la foulée, des voix protestataires se sont élevées pour exiger la suspension du processus de renouvellement de l’équipe dirigeante de l’association, selon des affirmations du président sortant. Et d’annoncer en même temps le report des assises électives de Tabital Pulaaku. Initialement prévu les 14 et 15 septembre, la date du congrès est finalement repoussée aux 29 et 30 septembre 2024, selon Abou Sow, en espérant que d’ici là Idrissa Sankaré sera libéré par ses ravisseurs. Son bureau, dit-il, a pris cette décision par respect pour la personne de l’illustre personnalité enlevée et par compassion pour sa famille. «Notre priorité est que Idrissa retrouve sa liberté, son retour dans son foyer et aux activités ne Tabital Pulaaku», a-t-il indiqué. Allons-nous vers un nouveau report s’il n’est pas libéré ? Malin qui pourra répondre puisque le président Sow n’a donné aucune indication sur cette éventualité.

Amidou Keita

