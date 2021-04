PROFAC : Plusieurs activités réalisées en 2020, malgré les difficultés

Le ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Promotion des Investissements, Harouna Niang, a présidé le jeudi 15 avril dernier dans son cabinet, les travaux de la 4ème session du Comité de pilotage du Projet de formalisation des acteurs du commerce de détail (PROFAC) au titre de l’année 2021. C’était en présence du coordinateur national du PROFAC, Mahamadou Tolo, ainsi que de l’ensemble des membres dudit comité de pilotage.

Le projet d’ordre du jour portait sur, entre autres points,la présentation du rapport d’activités de l’année 2020 ; l’examen et l’adoption du rapport d’activités de l’année 2020 ; la présentation du projet de programme d’activités et de budget au titre du 1er semestre de 2021 ; l’examen et adoption du projet de programme d’activités et de budget de 2021.

Cette session intervient au moment où le Mali amorce sa phase de reconstruction pour sortir de ces différentes crises, à la fois sécuritaire et sanitaire, a déclaré le ministre Harouna Niang. Rappelant que la mise en place d’un Projet de formalisation des acteurs du commerce de détail, répond à une préoccupation majeure du Gouvernement, de contribuer à la promotion du commerce intérieur à travers : la création de nouveaux centres de gestion agréés qui ont pour missions d’assister leurs adhérents en matière de gestion d’une comptabilité ; l’amélioration des conditions de commercialisation des produits à travers la construction d’équipements marchands (étals).

C’est dans ce cadre, selon le ministre Niang, qu’en 2020, le projet a bénéficié d’une dotation de 300 millions de FCFA du budget Spécial d’Investissement (BSI). A ce fonds il faut ajouter 48 967 000 FCFA du reliquat du Don hors projet japonais et une prévision de 30 millions de FCFA de participation des bénéficiaires au projet. Les dotations réellement ouvertes par la Direction générale du budget, au titre du BSI 2020, s’élève à 264 345 060 soit 88,1%. Concernant le Don hors projet japonais, selon le ministre, le montant restant était de 41 millions de FCFA, après la prise en charge du reliquat des frais de suivi et de contrôle des 3000 étals.

Quant aux activités réalisées au titre de l’exercice 2020, elles s’élèvent à 303 345 000 de FCFA, soit un taux de réalisation de 80,04%, a-t-il indiqué. Avant de déclarer que les différentes dotations budgétaires de 2020 ont permis la réalisation d’activités majeures notamment dans le domaine de la création et du renforcement des CGA, où plus de 104 responsables des Conseils d’administration de 12 CGA ont été formés en techniques de gouvernance, des lobbying, recherche de partenariat ; l’acquisition de 10 mots DIAKARTA, 08 imprimantes multifonctions, 10 fauteuils ; 10 bureaux avec retour, 18 chaises visiteurs et des fournitures de bureau. Dans le domaine de l’appui au financement des activités des acteurs, les activités des adhérents des CGA ont été financées à hauteur de 18 635 000 de FCFA, à travers le renforcement du fonds de garantie.

Dans le domaine de l’appui à l’amélioration de la commercialisation des produits, des campagnes de sensibilisation axées sur l’hygiène sur les lieux de vente et la sécurité sanitaire des aliments ont été organisées.

Concernant le domaine de la coordination, suivi évaluation et communication, 02 comités de pilotage du projet dont un extraordinaire ont été organisés entre autres.

Au titre de l’année 2021, selon le ministre Niang, un montant de 300 millions de FCFA a été alloué au PROFAC à travers le Budget Spécial d’Investissement. A cela s’ajoute l’accompagnement de la Chambre de Commerce qui s’élève à 50 millions de FCFA.

