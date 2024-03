Dans le but de partager avec les partenaires du programme Benkadi – Mali, le bilan des activités techniques et financières 2023 et les perspectives pour l’année 2024, le Secrétariat de Concertation des ONG nationales du Mali (SECO-ONG) a organisé, jeudi, un atelier d’une journée dans la salle de conférence de la DAF du ministère de l’agriculture. C’était sous l’égide de Moriba Mohamed Kaba, chargé de mission au ministère de l’Environnement de l’Assainissement et du Développement Durable.

Le programme Benkadi du Secrétariat de Concertation des ONG nationales du Mali (SECO-ONG) fait partie de la grande famille du consortium éponyme. Financé par le ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays Bas, Benkadi est un programme régional de plaidoyer lobbying pour l’atténuation et l’adaptation au changement climatique en Afrique de l’Ouest pour la période 2021-2025. Le présent atelier s’inscrit dans le cadre de son programme d’exécution.

Organisé par SECO-ONG, il vise à partager avec les partenaires du programme Benkadi – Mali, le bilan des activités techniques et financières 2023 ainsi que les perspectives pour l’année 2024. Plus spécifiquement, il s’agit de présenter les activités techniques planifiées et les résultats atteints au cours de l’année 2023 ; Présenter le résultat financier de l’exercice, 2023 ; Présenter la planification 2024 en termes de perspectives.

Pour l’année 2023, d’importantes actions et activités ont été planifiées avec les partenaires pour la mise en œuvre des activités du programme. Au terme de cet exercice annuel, il est important de communiquer sur les résultats techniques et financiers atteints ; les perspectives à venir à travers un atelier bilan. Ainsi, il s’agit de porter un regard rétrospectif et sans complaisance de la mise en œuvre des activités du Programme BENKADI en 2023 dans les 24 Communes des régions Bougouni, Dioïla et Koulikoro et de tirer des leçons pour l’année 2024.

La disponibilité du Département de l’environnement à soutenir de telles initiatives

Selon le président du Conseil d’Administration du Seco-ONG/Mali, Alkaou Kanouté, le programme Benkadi travaille dans notre pays sur deux défis prioritaires majeurs. Il s’agit de la gouvernance climatique inclusive pour une intégration participative des changements climatiques dans les politiques et programmes de développement économique, social et culturel des collectivités ciblées et l’amplification inclusive des pratiques de gestion des terres comme facteur d’adaptation des communautés vulnérables aux effets du changements climatiques.

Le représentant du ministre de l’Environnement de l’Assainissement et du Développement Durable, le chargé de mission Moriba Mohamed Kaba, a mis l’accent sur le rôle de la société civile, comme acteur à part entière dans le processus de développement économique, social et culturel de nos pays et la consolidation de la gouvernance démocratique. Il a assuré la disponibilité du Département de l’environnement à soutenir de telles initiatives.

A titre de rappel, Benkadi, qui signifie en langue bambara « travailler ensemble dans la même direction » est une initiative de la société civile ouest africaine pour améliorer l’efficacité des politiques publiques en matière d’adaptation au changement climatique et d’atténuation de ses effets au Bénin, au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire et au Mali par une plus grande participation citoyenne.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

