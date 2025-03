Projet An ka Baara : Le Comité de pilotage tient sa 1ère session !

La 1ère session du Comité de pilotage du Projet An Ka Baara, un creuset d’opportunités pour les jeunes et les femmes, s’est tenue le 6 mars 2025 au ministère de l’Entrepreneuriat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle sous la présidence Mme Oumou Sall Seck. Le Directeur régional de l’Agence italienne de la coopération au développement (AICS), Giovanni Grandi et la directrice-pays de l’Organisation internationale du Travail (OIT), Mme Coumba Diop ont participé à cette réunion par visioconférence.

Dans son discours d’ouverture, la ministre de l’Entrepreneuriat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle a souligné que ce comité de pilotage marque une étape décisive dans la mise en œuvre du projet stratégique, qui s’inscrit pleinement dans la vision du Président de la Transition, Général d’armée Assimi Goïta et des orientations du Premier ministre Général de division, Abdoulaye Maïga. «Le Projet An Ka Baara, un projet aligné avec nos objectifs nationaux, mis en œuvre par l’organisation internationale du travail (OIT) avec le financement de l’agence italienne pour la coopération au développement (AICS) vise à créer des opportunités économiques durables à travers le développement des filières de la mangue et de l’horticulture», a reconnu Mme Oumou Sall Seck.

Selon la ministre, ce projet répond à plusieurs axes stratégiques de son département en matière de promotion de l’emploi, d’appui à l’entrepreneuriat et de renforcement des compétences professionnelles, notamment pour les jeunes et les femmes. Elle a cité le renforcement de l’employabilité des jeunes et des femmes en les dotant de compétences adaptées aux besoins du marché ; le développement de l’entrepreneuriat agricole par l’appui aux micros, petites et moyennes entreprises engagées dans ces filières ; la modernisation des chaînes de valeur agricole pour accroître la productivité et la compétitivité des produits locaux sur le marché national et international ; la promotion d’un accès équitable aux ressources et aux innovations technologiques dans le secteur agricole. «C’est donc une initiative qui s’inscrit parfaitement dans notre ambition de révolutionner le secteur de l’entrepreneuriat, de l’emploi et de la formation professionnelle au Mali, en l’adaptant aux réalités socio-économiques et aux attentes du marché », a-t-elle affirmé.

L’enveloppe budgétaire allouée pour 2025 s’élève à 405,5 millions de FCFA démontre l’engagement des partenaires et du gouvernement pour assurer le succès de cette initiative, a expliqué Mme Oumou Sall Seck.

La ministre de l’entrepreneuriat national, de l’emploi et de la formation professionnelle a exprimé sa profonde gratitude à l’organisation internationale du travail, à l’agence italienne de coopération pour le développement et à l’agence suédoise de coopération au développement pour leur engagement à nos côtés. A en croire Mme Oumou Sall Seck, l’appui technique et financier des partenaires est essentiel pour transformer le secteur agricole en un levier de croissance et d’insertion professionnelle durable. « Nous devons aujourd’hui renforcer cette collaboration afin d’assurer la pérennité et la stabilité des actions engagées », a-t-elle précisé. Pour elle, « An ka Baara est bien plus qu’un projet : c’est une dynamique collective pour un avenir prospère ».

Le Directeur régional de l’Agence italienne de la coopération au développement (AICS) basé à Dakar, Giovanni Grandi a mis l’accent sur le transfert des technologies des entreprises italiennes vers le Mali dans le cadre de ce projet qui a adopté une approche flexible. «Nous sommes tous engagés et responsables de la mise en œuvre du projet », a reconnu Giovanni Grandi. Il a réaffirmé l’engagement de la coopération italienne à accompagner le gouvernement.

L’emploi est au cœur des préoccupations de l’OIT, selon sa directrice-pays basée à Abidjan, Mme Coumba Diop. Selon Mme Coumba Diop, le projet dont le nom n’a été pas choisi au hasard vise à offrir aux femmes et aux jeunes un emploi décent et des revenus. Il s’inscrit dans le cadre de la transformation structurelle de l’économie malienne, a-t-elle lancé. « Nous posons les fondements solides de notre engagement collectif », a précisé Mme Coumba Diop.

CD

Projet An ka Baara

