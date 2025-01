Une délégation de l’assurance volontaire, conduite par M. Modibo Danion, coordinateur de la commission, s’est rendue le 21 janvier 2025 à Sénou pour rencontrer le très respecté guide religieux Cheick Soufi Bilal Diallo. Cette visite s’inscrit dans une vaste campagne de sensibilisation visant à promouvoir l’assurance volontaire auprès des travailleurs libéraux.

D’entrée de jeu, M. Modibo Danion a insisté sur la nécessité d’étendre la protection sociale aux travailleurs indépendants, conformément à la loi de 1999. Et cela tout en mettant en avant les avantages considérables de l’assurance volontaire. Au cours de cette rencontre, Cheick Soufi Bilal Diallo a salué l’initiative et a exprimé son soutien à l’assurance volontaire qu’il connaît déjà. Cependant, il a soulevé des préoccupations concernant la complexité des procédures d’adhésion et les délais d’obtention des cartes AMO.

En réponse, M. Danion a assuré que des efforts sont en cours pour simplifier les démarches et accélérer les processus grâce à la digitalisation et à la dématérialisation des paiements. A la demande de Soufi Bilal, il a également promis de mettre en place un point focal au sein de la communauté pour faciliter les échanges et répondre aux questions des adhérents.

Cette visite marque une étape importante dans la promotion de l’assurance volontaire, et la structure compte poursuivre ses actions de sensibilisation auprès des différentes communautés pour garantir une couverture sociale équitable à tous les Maliens.

SRP-INPS

Commentaires via Facebook :