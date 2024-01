Relance économique VISION 2063 : Le Ministre Sanou voit loin !

Afin d’apporter plus d’efficacité à l’économie nationale, une autre stratégie politico-économique dite ” Vision-2063″ a été envisagée par le Ministre de l’Economie et des Finances, Alousseni Sanou. Une autre stratégie politico-économique, dénommée ” Vision 2063″ dont sa réalisation qu’elle se veut inclusive se fera dans les quarante prochaines années. Cette initiative concrétise l’une des recommandations des assises nationales, qui prévoient une croissance économique annuelle de 10% dans les 30 prochaines années à l’économie malienne.

Après une étude approfondie, il ressort que notre économie offre beaucoup d’opportunités en termes d’investissements avec des secteurs d’activités qui se développent progressivement au fil des ans. La même étude ajoute que le potentiel lié à celle-ci pourrait être encore plus élevé et bénéfique sauf, si des acteurs concernés amélioreraient la disponibilité de nos infrastructures locales qui favoriseraient l’investissement et le climat des affaires. Par ailleurs, les constats révèlent aussi que la cause du sous-développement du Mali seraient due au manque de volonté politique dont certains avancent qu’aucune vision de développement économique n’était jusque-là mise en exergue devant servir la population durant des décennies. Pour palier ces insuffisances, le ministre du département en charge de l’économie semble être inscrit dans une logique de dynamisation traduite par la relance économique nommé “Vision 2063”. L’intérêt général serait de doter du Mali, une économie nationale plus intégrée, participative et inclusive, susceptible de se procurer des opportunités nécessaires au bénéfice des Maliens. De même, dans le souci de donner du sens à cette initiative, le Ministère de l’Economie a entrepris depuis la semaine dernière, une série de dialogues avec les différents départements ministériels du pays, des secteurs privés et d’autres faitières issues de la société civile en vue d’identifier les priorités et les besoins d’investissements à moyen et long terme d’ici 2063. À cet effet, un comité de pilotage pour la réalisation de l’étude a été mis en place, présidé par le ministre lui-même en collaboration avec la coordination technique et la cellule technique ( CSLP). Selon les initiateurs, la vision se focalisera entre autres, sur la construction d’une économie nationale intégrée bâtie sur le développement des pôles économiques régionaux autour des filières porteuses ; le déploiement des infrastructures de transports et de communication. Ils ajouteront que la réalisation de cette vision se fera progressivement sur les quarante années à venir à travers des stratégies de mise en œuvre, des réformes nécessaires et des projets structurants. Rappelons que l’horizon retenu étant l’année 2063 serait en lien avec le cadre stratégique pour la transformation socio-économique de l’Afrique. Et l’objectif général de cette réflexion entamée par nos autorités est de déterminer les stratégies et les priorités développement dans tous les secteurs clés.

Mariam KONE

Commentaires via Facebook :