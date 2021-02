Une délégation du CNPM à sa tête son président Dadié dit Amadou Sankaré, s’est rendue le samedi 13 février 2021 au siège de la Chambre des Experts Evaluateurs Immobiliers Agréés du Mali (CEEIAM). Les échanges entre les deux parties portent à croire à une collaboration fructueuse dans un avenir proche.

Les experts évaluateurs immobiliers agréés du Mali ont reçu la délégation du CNPM conduite par son président Dadié dit Amadou Sankaré à l’Annexe du CNPM faisant office de leur siège le samedi dernier. Cette rencontre de prise de contact et d’échanges, a été l’occasion pour Idrissa Kassim Doumbia président de la CEEIAM et à ses collègue d’adresser à la délégation leurs préoccupations et difficultés freinant leur épanouissement professionnel.

Exprimant son satisfecit à la fin des échanges, le président de la CEEIAM, Idrissa Kassim Doumbia dira que la rencontre a été intéressante. Car elle les a permis d’exposer au CNPM leurs préoccupations notamment les irrégularités du payement du salaire de la permanente, chose que la délégation s’est engagée à résoudre immédiatement. Outre cela, les experts évaluateurs immobiliers ont également soulevé leur désir de voir leur secteur assaini et mieux protéger, et pour eux, le président du CNPM Monsieur Sankaré pourrait être un très bon facilitateur pour accélérer les choses auprès des autorités afin que leur profession ait une loi la sécurisant.

Pour le président Dadié dit Amadou Sankaré, la profession a besoin de plus de visibilité, plus de reconnaissance du public, des autorités vue l’apport qu’est l’expertise dans une bonne gouvernance. A ses dires les experts évaluateurs devraient être plus impliqués auprès de l’Etat notamment dans les réformes fiscales, qu’ils en soient des acteurs majeurs.

Signifiant son entière disponibilité à accompagner la CEEIAM dans l’atteinte de ses objectifs, il a conseillé à la Chambre d’élargir ses champs d’actions afin que chaque expert puisse pleinement jouir du fruit de son travail. Et à l’avenir les deux parties comptent évoluer en synergie pour plus de rentabilité pour les experts immobiliers du Mali donc du secteur privé promoteur d’emplois.

Khadydiatou SANOGO /maliweb.net

Commentaires via Facebook :