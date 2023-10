Report des élections par le gouvernement de la transition : La FORSAT Civile félicite et soutient les actions des autorités

En juin dernier, les autorités de la transition avaient établi un chronogramme d’après lequel les élections présidentielles auraient lieu les 4 et 18 février 2024. Mais dans un Communiqué datant du 25 Septembre 2023, le Gouvernement a informé de sa décision d’organiser exclusivement la seule élection présidentielle pour sortir de la transition. Pour donner son positionnement et apporter son soutien à cette décision, la Forsat civile était face à la presse à son siège sis à Niamakoro, Cité UNICEF ce lundi 09 Octobre pour une conférence de presse.

Dans une déclaration lue par le 1er vice-président Younouss SOUMARE, il ressort que les autorités ont annoncé un nouveau chronogramme. L’initiative de l’organisation des autres scrutins prévus sera laissée au nouveau Président de la République élu.

Ces nouvelles décisions contraignent donc à un réaménagement du chronogramme déjà établi. Le processus de sortie de la transition va connaître un léger report, notamment l’élection présidentielle, initialement prévue pour février 2024. Pour M. Soumaré, le Gouvernement de la transition a expliqué que ces nouvelles décisions procèdent du souci des plus hautes autorités, « d’effectuer un retour à un ordre constitutionnel apaisé et sécurisé, après avoir mené des réformes politiques institutionnelles prioritaires ».

A ses dires, la FORSAT Civile constate avec satisfaction que cette décision est conforme à la demande populaire, manifestée et constamment réaffirmée par Peuple malien, depuis le 14 février 2022, de conduire le pays et la Nation sur le chemin de la paix et de la réconciliation.

Fidèle à sa vocation de soutien aux actions de la transition, la FORSAT Civile adhère donc pleinement et soutient sans réserve cette décision salutaire et porteuse de paix que viennent de prendre les plus hautes autorités dans la cadre d’une sortie apaisée de la période de la transition.

Parce qu’elles sont fondées sur la plus profonde aspiration du Peuple malien, les mesures prises témoignent de l’engagement total de Son Excellence le Colonel Assimi GOÏTA, Président de la transition, Chef de l’Etat, de réunir le consensus le plus large possible autour des grands enjeux et défis auxquels est confrontée la Nation a justifié l’orateur, avant de préciser que la FORSAT Civile considère que les nouvelles dispositions, dans le processus de sortie de la transition, constituent une opportunité pour l’ensemble des sensibilités politiques et associatives civiles à répondre à l’appel au dialogue national autour des principales préoccupations auxquelles fait face notre Nation durement éprouvée par plus d’une décennie d’épreuves et de drames.

La FORSAT Civile reste déterminée à conduire et à s’engager, comme elle l’a toujours fait, dans la sensibilisation de toutes les forces vives de la Nation soucieuses, afin de rejoindre les autorités de la transition, dans une féconde dynamique de concertations participatives et inclusives, pour réussir le challenge du retour à un ordre constitutionnel apaisé et sécurisé, au bénéfice d’une Nation malienne réconciliée et engagée dans l’unité et la paix sur les chemins du développement.

Aussi, la FORSAT Civile lance-t-elle un appel à toutes les forces vives à s’engager à la participation, au renforcement du cadre de dialogue et de concertations, déjà en place au sein du département de l’Administration territoriale, pour convenir de décisions efficientes et consensuelles.

Pour terminer, la FORSAT Civile tient à saluer, avec fierté patriotique, la montée en puissance de nos Forces Armées nationales, une fois de plus engagées pour assurer la paix et de la sécurité des citoyens et de leurs biens, sur l’ensemble du territoire sans exclusive, gage de la sauvegarde de notre souveraineté restaurée.

De même, la FORSAT Civile et l’ensemble des forces engagées dans le soutien aux actions de la transition adressent leurs plus vives félicitations au Président de la transition, Chef de l’Etat, Son Excellence le Colonel Assimi GOÏTA pour l’alliance des Etats du Sahel, récemment portée sur les fonts baptismaux à Bamako, au bénéfice et pour l’unité des grandes nations Burkinabé, Nigérienne et Malienne, confrontées aux agressions et aux mêmes défis de l’insécurité.

Flani SORA

NOTRE VOIE

