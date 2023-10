Revenu au bercail après un séjour de deux semaines au Maroc pour des soins de santé notre confrère Sékou Tamboura remercie SM le Roi Mohammed VI

Tout est bien qui finit bien ! Notre confrère Sékou Tamboura, directeur de publication du journal Info Soir, est rentré au Mali requinqué à bloc, au double plan physique et moral, après deux semaines passées à Rabat au Maroc. En guise de reconnaissance, il a adressé, à son bienfaiteur, le Roi Mohammed VI, une lettre de remerciements dont nous vous proposons la teneur. A titre de rappel, notre camarade avait sollicité auprès de Sa Majesté le Roi Mohammed VI du Maroc, une évacuation sanitaire sur l’Hôpital militaire d’instruction Mohammed V de Rabat, suite à de sérieux ennuis de santé qui l’avaient tenu éloigné du secteur productif (cf. Aujourd’hui-Mali n°374 du vendredi 18 août 2023 et n°379 du jeudi 21 septembre 2023).

A Sa Majesté le Roi Mohammed VI,

Roi du Maroc

Objet : Remerciements

Sa Majesté,

Je viens, à travers ces lignes, vous rendre grâce au terme de mon séjour médical en terre sainte du Maroc. Séjour rendu possible grâce à votre esprit de solidarité et d’entraide, votre bonté et magnanimité, suite à mon cri de cœur d’août 2023.

Sa Majesté,

A travers votre Auguste Personne, je souhaiterais délivrer des messages forts de remerciements :

– Remerciements pour l’accueil et le traitement personnel dont j’ai bénéficié de la part des services du Palais royal durant tout mon séjour ;

– Remerciements pour l’accueil dont j’ai fait l’objet de la part de l’ensemble du personnel de l’Hôpital militaire d’instruction Mohammed V de Rabat, de l’Administration générale aux chefs de services jusqu’aux agents opérationnels. L’accueil joue un rôle prépondérant dans le processus de prise en charge d’un patient ;

– Remerciements pour la qualité des prestations fournies à tous les niveaux où j’ai été consulté, conseillé et/ou traité.

Partout, j’ai bénéficié du traitement dû à mon statut d’Invité de Sa Majesté (Que Dieu L’Assiste) qui m’a précédé. Mis bout à bout, ces éléments d’appréciation ont impacté positivement ma mise en jambe et l’amélioration de mon état de santé général.

Sa Majesté,

A l’heure du bilan, les trois points, objet de ma demande officielle d’assistance médicale à Sa Majesté, Que Dieu L’Assiste, en date du 12 août 2023, se présentent comme suit :

– Le matériel introduit dans mon fémur gauche au cours de l’opération effectuée à l’HMIMV de Rabat le 20 septembre 2010 (suite à un grave accident de la voie publique et à un geste de cœur de Sa Majesté) est en place et la fracture entièrement consolidée.

– Les douleurs atroces et mortelles du dos (véritable motif de ma sollicitation d’évacuation sanitaire) sont en passe de devenir un mauvais souvenir après un diagnostic avisé du service de rhumatologie ponctué d’une phase intense de rééducation fonctionnelle.

– Enfin, les résultats d’une cinquantaine d’analyses et d’imageries effectuées sont satisfaisants. Je ne souffrirais d’aucune maladie chronique, cancéreuse ou même alarmante. En conclusion, je suis arrivé à Rabat (le lundi 18 septembre 2023 à 5 h locales) malade et le moral en berne ; j’en suis reparti (le jeudi 28 septembre 2023 à 22 h 30 locales) guéri et le moral gonflé à bloc !

De tout ce qui précède, je Vous remercie infiniment et Vous voue mon éternelle reconnaissance.

Je prie afin que Dieu veille sur Sa Majesté le Roi, sur le Peuple et sur la Nation du Maroc ! Amine.

Ampliation

-Ambassade du Maroc au Mali (1)

Sékou Tamboura Directeur de publication du journal

Info Soir au Mali

Tél. +223 79 19 16 19 (WhatsApp)

+223 66 74 33 28 (WhatsApp)

Email : [email protected]

Bamako, le 1er octobre 2023

Commentaires via Facebook :