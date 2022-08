Le terrain de football de Faladiè en commune VI du District de Bamako, a servi de cadre, le samedi 13 août 2022, à la cérémonie de remise de dons aux victimes des conflits par les Rotary clubs du Mali. Les bénéficiaires sont les déplacés des sites de Tintinbougou, Faladiè Garbale et Sénou.

Ont pris part à cette cérémonie, les membres des 14 clubs des Rotary du Mali, dont Sunny Akuopha, gouverneur du District 9101, les autorités communales, le représentant du Premier ministre, Salia Samaké et les bénéficiaires venus très nombreux.

Dans son mot de bienvenue, le chef de quartier de Faladiè, Ibrahim Touré, a remercié le Rotary pour sa générosité.

Au nom des autorités communales, Bakary Dembélé dira que cette action du Rotary n’est pas une première dans la commune. Elle contribue à soulager la souffrance des bénéficiaires. Il a ensuite remercié les Rotary clubs, la Primature et tous les autres partenaires de cette importante donation.

Selon le porte-parole des présidents des Rotary clubs du Mali, Dr Kuassi, cette belle action entre dans le cadre de l’axe stratégique Paix, Prévention et Gestion des conflits de la Fondation Rotary. « La paix, la prévention et la gestion des conflits sont notre combat de tous les jours et nous avons compris que les autorités du Mali, seules, ne peuvent pas tout faire. C’est pourquoi nous sommes là ce matin pour appuyer leur combat. Nous disons aux personnes victimes des conflits au Mali que nous sommes convaincus que la solidarité et l’entraide constituent le socle de la sauvegarde de la dignité humaine, de la paix, de la cohésion sociale, de la prévention et la gestion des conflits.», a-t-il déclaré.

Au nom des bénéficiaires, le Général Ismaila Cissé déclare : «Nous disons merci pour cette œuvre charitable du Rotary et cette importante contribution de la Primature. Nous sollicitons le gouvernement de tout mettre en œuvre pour aider ces déplacés à retourner chez eux dans la paix et la dignité ; tout en les accompagnant, en créant des activités génératrices de revenus dans des conditions sécuritaires».

Salia Samaké, au nom du Premier ministre, a salué l’initiative du Rotary. Il a aussi promis le soutien et l’engagement du gouvernement à travers la Primature dans toutes les actions. «Ce combat que nous menons aujourd’hui a besoin de tous. Puisse d’autres associations prendre l’exemple du Rotary.», a-t-il ajouté.

D’une valeur de 18 millions de francs CFA, cette action est réalisée grâce à la levée de fonds du gala de passation de collier des gouverneurs du District 9101, à la contribution significative de Dr Choguel Kokalla Maïga, Premier ministre, chef du gouvernement de la République du Mali et à l’accompagnement des sponsors et partenaires des Rotary clubs du Mali.

Une remise symbolique de ces dons constitués de vivres et de non-vivres, faite par le représentant du Maire au représentant des bénéficiaires, a mis fin à cette grandiose cérémonie.

Moussa DIARRA

