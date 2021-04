Secours Islamique France : Programme Talibé, une synergie d’actions sociales pour les élèves coraniques

Le 7 avril 2021, s’est tenu à l’hôtel Sheraton l’atelier de mise en place du Comité de pilotage du Programme Talibé porté par Secours Islamique France. Les Travaux étaient présidés par le Conseiller Technique du ministère de l’Education Nationale en présence des représentants du gouvernement et des partenaires techniques et financiers.

Première du genre, et très importante selon le représentant du ministère de l’Education Nationale, la mise en place du Comité de pilotage du Programme Talibé, a réuni partenaires techniques et financiers du Mali, maîtres coraniques, représentants de l’Etat. Présent au Mali depuis 2016, le Secours Islamique France (SIF), a à son actif plusieurs actions destinées aux écoles coraniques pour l’inclusion de ces élèves, l’amélioration des conditions d’apprentissage et vie de ces enfants et jeunes talibés.

En terrain connu, et en parfaite symbiose avec les autorités du pays ainsi que les maîtres coraniques, le SIF met en œuvre le Programme Talibé pour une réponse holistique et plus large couverture de la question. L’ambition dudit programme est : d’améliorer les conditions de vie des enfants et de leurs familles, et de renforcer les capacités des structures partenaires à savoir l’association et la fédération des maîtres coraniques ; à réclamer et ou à porter les causes des jeunes talibés auprès des décideurs au niveau local, national et international.

Pour sa part, le représentant du ministère de l’Education Nationale, a salué l’initiative, qui selon lui, vient soutenir les efforts gouvernementaux sur la situation des enfants et jeunes talibés. Rappelant la difficile situation des sortants des écoles coraniques notamment leur non-prise en compte dans la plupart des systèmes éducatifs africains causant la problématique de leur intégration socioprofessionnelle, le représentant du ministère de l’Education, Monsieur Diarra, a pleinement adhéré à l’esprit du programme.

Mamadou Tafsir Diallo, Adjoint Chef de Mission Programme jeunesse et enfance du SIF –Mali, s’est saisi de l’opportunité pour rappeler leurs axes d’intervention qui s’articulent autour de la protection des enfants, de la sécurité alimentaire, de l’hygiène-eau-assainissement.

Soulignons que le Programme Talibé bénéficie du soutien de : l’AFD, GIZ, Centre de Crise et de Soutien, le PROJES et l’Union européenne ;

KHADYDIATOU SANOGO/maliweb.net

