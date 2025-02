Un nouveau syndicat verra bientôt le jour dans le secteur privé malien. Il s’agit bien du Syndicat national des détaillants et contribuables du Mali (Synadcom).

Le Synadcom a juridiquement vu le jour en juillet 2024, date de la signature de son récépissé. Selon son secrétaire général Cheick Oumar Sacko, il s’agira d’officialiser sa création. Une assemblée générale est prévue mi-février pour marquer l’existence du Synadcom, présenter ses objectifs et ses 163 membres du bureau aux autorités publiques et celles en charge du commerce.

Selon ses statuts, le Synadcom affiche l’ambition “de défendre et promouvoir les droits et les intérêts de tous ses membres sans distinction et d’obtenir en particulier une juste rétribution de leurs activités dans des conditions de dignité, de justice…”

A la différence de son aîné Synacodem, le Synadcom est un regroupement hétéroclite. Aux dires de M. Sacko, c’est un savant dosage de tous les acteurs économiques qui concourent au développement de l’économie nationale en termes de contribution aux recettes publiques. En somme cohabitent dans le nouveau syndicat : boutiquiers, vendeuses de condiments et légumes, boulangers, professionnels du BTP, entrepreneurs, transporteurs, etc.

Malgré sa domination par l’informel, le secteur privé malien tente tant bien que mal de s’organiser. C’est ainsi que le Synacodem, la première grande faîtière de commerçants détaillants, a vu le jour en 2005. C’est un regroupement composé uniquement de professionnels du secteur du commerce en détail avec à sa tête Cheick Oumar Sacko et un bureau de 96 membres. Ce regroupement a eu pour mission de prendre en main la destinée des commerçants détaillants du Mali.

Le Synacodem qui a derrière lui un riche et remarquable parcours de 20 ans dans notre pays n’a pas échappé à l’usure du temps. Il est confronté depuis 2019 à des querelles intestines. A la veille de son 3e congrès ordinaire, un groupuscule de membres de bureau a cru bon de saisir la justice pour s’opposer à la convocation du congrès par le bureau sortant.

Toutes les démarches de bons offices entreprises par le Conseil national du patronat du Mali (CNPM), sous la houlette de son président Mossadeck Bally, ont été vaines. Le contentieux reste à ce jour pendant devant la Cour d’appel qui devrait se prononcer en dernière instance.

Le Syndicat national des détaillants et contribuables du Mali (Synadcom) est une initiative personnelle de Cheick Oumar Sacko, qui en est son secrétaire général aussi président du Syndicat national des commerçants détaillants du Mali (Synadcom) et conseiller du président de la Chambre de commerce et d’industrie di Mali (Ccim). Il est également ancien président de la Chambre de commerce du district de Bamako.

Ch Sacko a par ailleurs un riche palmarès d’activiste dans l’organisation, la défense des intérêts matériels et moraux des commerçants. De 2005 à nos jours, il a pris une part active dans la plupart des bureaux de la Ccim.

Abdrahamane Dicko

