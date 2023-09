Sécurité routière : Quand la journaliste Mah Thiam prend les devants.

Dans la soirée du samedi dernier, notre consœur de la CMSS a signé son engagement dans la lutte contre l’insécurité routière. C’était à la Bibliothèque Nationale, en présence de plusieurs responsables du secteur des transports.

Cette cérémonie sur la Sécurité Routière était organisée par l’association Siraba Kunafoni. Les interventions ont porté sur les causes des accidents, l’occupation illicite des routes, le non-respect du Code de la Route, le manque courtoisie et l’incivisme des usagers, entre autres. Cette tribune avait pour but de contribuer à sauver des vies en encourageant les bons comportements dans la circulation routière, a laissé entendre Mamadou Salif Doumbia selon qui les activités de Siraba Kunafini annoncent l’avènement d’une radio et d’une télé dédiées au code de la route et les dangers de la sécurité routière. Et le Pdg du groupe initiateur de l’évènement d’indiquer que Koutiala, Kenieba et Kati ont également abrité des activités de même nature, avant d’ajouter que Siraba Kunafini comprend assez de journalistes et acteurs de la route en plus de l’existence du journal hebdomadaire et le mag mensuel.

Pour sa part, la marraine de l’événement expliquera son intérêt pour cette deuxième édition par la fréquence des accidents tragiques et assimile le choix porté sur sa personne comme une marque de confiance qui mérite d’être honorée. Assez de victimes occasionnées par les engins à 2 et les tricycles qui ne respectent pas les règles de conduite ou causées par le non port de casque qui aggrave la mortalité du pays, a relevé Mme Mah Thiam, en insistant sur la vulnérabilité des enfants et des personnes à mobilité réduite ainsi que sur l’occupation anarchique et les excès de vitesse comme facteurs des accidents en plus de l’alcool, de la fatigue, de l’usage du téléphone et de l’incivisme. ” il faut une grande campagne dénommée CONDUCTEUR CITOYEN afin que la route, les conducteurs, passagers et assureurs s’engagent au changement comportemental tant recherché», préconise-t-elle, une suggestion qu’approuve Noumhou Koné de l’Anaser au nom du DG Ousmane Maiga.

La nuit de la sécurité routière s’est conclue par la remise de trophées à notre consœur pour son engagement, aux forces de l’ordre et soutiens du groupe Siraba kunafoni.

KEÏTA

Commentaires via Facebook :