Quelques 1.200 participants venus de 150 pays, ont assisté ce lundi 24 octobre 2022, à Marrakech (Maroc) à la cérémonie d’ouverture du 4ème Forum Mondial de la Sécurité Sociale.

Ce rendez-vous d’envergure de cinq (5) jours est organisé par l’AISS (Association International de la Sécurité Sociale), placé sous le haut patronage de sa Majesté le roi Mohamed VI.

Il a pour but d’examiner les stratégies de réformes des systèmes de sécurité sociale et d’échanger sur les standards et solutions innovantes en la matière.

Prennent part à cette rencontre : des officiels marocains et des pays membres de l’AISS, des présidents et directeurs généraux d’établissements et organismes nationaux et internationaux, et des experts internationaux en matière de sécurité sociale.

Le Mali est présent avec les Directeurs Généraux de la CANAM (médecin Général de Brigade Boubacar Dembele), de la CMSS (Issiaka Koné), le Directeur Général de l’ANAM (Hameth Ben H TRAORE), le Directeur Général Adjoint de l’INPS (Dr Mamadou Diakité), le Coordinateur du Projet Accélérer les Progrès vers la Couverture Sanitaire Universelle, PACSU (Dr. Ousmane Diallo). Ils sont accompagnés par leurs techniciens respectifs.

Ce mercredi 26 octobre 2022, le Directeur Général de la CANAM animera un panel dont le thème est « Lignes directrices de l’AISS en matière de solutions administratives pour l’extension de la couverture ».

Cet espace d’expression aura pour modérateur M. Séverin Maxime Anguilé, Directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale du Gabon. L’orateur a pour nom M. Patrick Marx Expert protection sociale internationale à l’armée Ecole nationale supérieure de sécurité sociale (EN3S, Saint-Étienne, France).

Depuis Marrakech

Ibrahim GUINDO

Conseiller Technique, CANAM

