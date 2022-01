La salle de conférence de la chambre des métiers de Ségou a abrité le mardi 28 /12/2021 la conférence populaire sur le contenu du budget national et celui des Collectivités territoriales. Organisés par le conseil régional de la société civile de Ségou, les travaux ont été présidés à, l’ouverture par représentant du Préfet de Ségou M.Mandjé DIARRA sous-préfet de Doura et ont regroupé une centaine de participants venus de la ville de Ségou et des différentes coordinations locales de la société civile à travers la région.

L’objectif global était d’améliorer la connaissance de la société civile sur les finances publiques au niveau National et territorial. Trois interventions ont marqué la cérémonie d’ouverture.

Le secrétaire général du conseil régional de la société civile Modibo Oumar Coulibaly a souhaitant la bienvenue aux participants et participantes Il dira que l’évènement a été organisé par le conseil national de la société civile dans le cadre du partenariat avec la CARFIP à travers la mise en œuvre du Plan de Réforme de la Gestion des Finances Publiques au Mali (PREM) 2017-2021

Il répond à la vision du conseil de la société civile qui a fait de son créneau le réveil du citoyen pour l’instauration d’une culture de bonne gouvernance et de redevabilité. Mais avant il avait invité les délégués à observer des instants de prière pour le repos de l’âme du président du conseil de la société civile de Ségou mort le 18 novembre 2021 à 34 ans.

A sa suite madame Barry Aminata Touré a insisté sur le contexte et les motivations de la rencontre .Le Conseil National de la Société Civile (CNSC) dira –t-elle est une faîtière des organisations de la société civile malienne et d’organisations spécialisées a pour but de contribuer au renforcement de la société civile malienne afin de la rendre plus apte à agir sur le cours des Processus et stratégies de développement économique, social et culturel du pays. Il défend des positions et exprime ses points de vue dans le seul objectif de viser l’intérêt des citoyens. Conformément à cet objectif participe à l’éveil citoyen par la formation l’information des membres pour assurer leur participation active à la vie publique et au contrôle de l’action publique

Du constat du CNSC, les maliens dans la grande majorité n’ont pas accès à l’information sur les activités publiques des décideurs et surtout l’information financière qui semble être un secret d’Etat. Le citoyen lambda qui pourtant est contributeur dans la mobilisation des ressources et qui est aussi bénéficiaire a des difficultés d’avoir les informations sur les sommes mobilisées et utilisées en son nom. Pour pallier à cette insuffisance que le Conseil National de la Société Civile, s’est engagé à rendre accessible l’information sur les finances publiques aux organisations de la société civile afin de renforcer le Contrôle citoyen de l’action publique par les citoyens sur les budgets (national et communal).

Le représentant du Préfet M.Mandjé DIARRA sous-préfet de Doura a déclaré que les autorités nationale partagent la vision du conseil de la société civile .Il a rappelé les engagements du Mali par rapport à la transparence et à la redevabilité. En ouvrant les travaux le sous-préfet a exhorté les participants à saisir l’opportunité ainsi offerte pour améliorer leur capacité sur la thématique.

Le conférencier M. Fama Diarra chef de division en charge des collectivités au trésor de Ségou a pendant deux heures de temps entretenu et de façon participative les participants sur les concepts de budget, l’itinéraire d’élaboration, de mise en œuvre et de suivi évaluation, les similitudes et les particularismes entre les budgets de l’état et celui des collectivités .Aussi il a apporté des réponses satisfaisantes aux nombreuses préoccupations soulevées par les participants. Ces derniers ont souhaité la multiplication de telles rencontres et sa duplication dans tous les chefs lieu de cercle.

