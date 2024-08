Le ministre de la Refondation de l’Etat, chargé des relations avec les institutions, Ibrahim Ikassa Maïga a rencontré le jeudi 1er août 2024 les membres de la Cour constitutionnelle. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des sessions d’appropriation du programme national d’éducation aux valeurs (PNEV) organisé par son département auprès des institutions en vue de la vulgarisation dudit programme et son Plan d’action.

Cette rencontre du ministre en charge de la Refondation fait suite à une série d’autres initiées dans le cadre de la vulgarisation du programme national d’éducation aux valeurs, et de son plan d’action. Elle a été opportune pour Monsieur Ibrahim Ikassa Maïga de présenter une fois de plus l’initiative qui a été élaborée selon la vision du président de la Transition le Colonel Assimi Goïta et conformément aux recommandations des assises nationales de la refondation.

Et cet exercice de vulgarisation à un plus large public émane également des instructions du président de la Transition, a fait savoir le ministre en charge de la Refondation, qui explique qu’il consiste à outiller l’ensemble des citoyens maliens à tous les niveaux de la société (Institutions de la Républiques, Forces Vives etc.), et ceci afin d’amener les citoyens au respect des valeurs socio-culturelles positives et à la bonne gestion des affaires publiques. Il s’agira également de préserver les maliens des antivaleurs et contre-valeurs, en à croire le ministre. Qui a rappelé à l’occasion que notre peuple entend restaurer nos valeurs, notre modèle de vie humaniste, nos langues nationales officialisées, en un mot valoriser notre riche culture ainsi que notre histoire séculaire.

Pour le Doyen des conseillers de la Cour constitutionnelle du Mali, M. Beyla BA le PNEV est une initiative salutaire qui mérite d’être soutenue et accompagnée. Aussi, il n’a pas manqué de solliciter l’implication de ses paires pour sa mise en œuvre effective et efficiente. Le PNEV a pour objectif de promouvoir une éducation civique, morale et patriotique basée sur le respect des valeurs et des principes de bonne gestion des affaires publiques. Il comporte 5 axes majeurs qui s’articulent autour de la promotion de l’éducation civique, morale et patriotique ; la création d’espace d’éveil citoyen ; le soutien à l’autorité parentale ; le renforcement des capacités des acteurs institutionnels et socio-politiques ; le respect des valeurs et la bonne gestion des affaires publiques.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

