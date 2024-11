Sinistrés des inondations : Le geste solidaire et patriotique du Collectif des Ressortissants du Nord (COREN)

Le Mali est un pays où la solidarité agissante a toujours régné. La série d’inondations de cette année a fait de beaucoup de maliens des sinistrés. Face à cette catastrophe, les bonnes volontés n’ont pas manqué de venir au secours des sinistrés. Tel est le cas du Collectif des ressortissants du Nord (COREN) dirigé par l’ancien ministre, Monsieur Malick Alhousseini.

Peiné par la situation de ses compatriotes victimes des inondations, le COREN n’est pas resté indifférent. C’est ainsi qu’il a mobilisé la somme de 12 millions de FCFA pour secourir ses compatriotes sinistrés. La remise du don a donné lieu à une cérémonie qui s’est déroulée, le lundi 4 novembre 2024 au Ministère de la Santé et du Développement social. En remettant ladite somme au médecin-colonel Assa Badiallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social, le président du COREN, Malick Alhousseini, a indiqué que : « le COREN est témoin de la solidarité agissante que le gouvernement et ses partenaires ont fait montre depuis le début de la série d’inondations à travers le pays. C’est pourquoi, les membres de ce collectif ont décidé à travers leur soutien dans la consolidation de la paix et des ressources humaines de venir en complément aux actions entreprises par les plus Hautes Autorités. »

En recevant le don, la ministre de la Santé et du Développement social a félicité et remercié le président du COREN ; tout en l’encourageant à persévérer dans cette dynamique. Médecin -colonel Assa Badiallo Touré a souligné que ce geste de solidarité illustre parfaitement la vérité absolue selon laquelle « Quand on veut aller vite, on va seul mais quand on veut aller loin, on va ensemble ». Elle a rassuré Malick Alhousseini que chaque centime de cette donation sera mis à la disposition des bénéficiaires et qu’un rapport d’exécution détaillé sera fourni au COREN pour compte rendu.

C’est sur cette assurance donnée par l’ancienne conseillère spéciale du président de la transition au président du COREN que la cérémonie a pris fin.

Toutefois, il faut noter que ce geste du COREN vient corroborer qu’il est une association de la société civile n’existant pas seulement que pour les ressortissants du Nord. Il est l’association de la société civile la plus inclusive qui fut créée en 1956 sous la dénomination de ” Association Boucle du Niger” regroupant les ressortissants de Mopti, Gao et Tombouctou à Bamako. Cette association adoptera l’appellation “Collectif des Ressortissants du Nord” (COREN) pour intégrer la situation de Kidal. A ce jour, elle regroupe les ressortissants des régions de Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal, Douentza, Bandiagara, Taoudéni et Ménaka. Depuis sa création, le COREN a œuvré à la culture de la solidarité, de l’entente, et du vivre-ensemble.

Le COREN a écrit ses plus belles pages en 2012

Durant l’occupation des 2/3 du territoire national en 2012 par les groupes armés, le COREN fut le porte-étendard de l’unité, de l’intégrité, de la souveraineté du Mali. Qui ne se rappelle pas les gigantesques manifestations qu’elle a organisées à Bamako pour demander la libération des trois régions du Nord de l’époque (Gao, Tombouctou et Kidal). Il a aussi mené des actions de communication de grande envergure tant sur le plan national qu’international. C’est ainsi que l’opinion nationale et internationale l’a découvert et a fait de lui un partenaire stratégique pour le retour de la paix, de la stabilité et du vivre-ensemble au Mali. Cette gigantesque œuvre du COREN a été réalisée sous la conduite de son président, Malick Alhousseini.

Connu des maliens comme un haut cadre compétent de l’administration publique pour avoir été Directeur national de l’Hydraulique, Secrétaire général du Ministère des Transports, ministre délégué chargé de la décentralisation, ministre de l’Energie et de l’Eau, le natif de Bagoundié a montré toutes ses capacités de mobilisation de l’opinion nationale et internationale autour de la question du Nord. Infatigable défenseur des terres de ses ancêtres, fils de chef de village, position qu’il finira par occuper en remplacement de son père décédé, Malick Alhousseini a été de tous les combats pour le développement du Mali. En témoignent ses collaborateurs tels que ceux de la Direction nationale de l’Hydraulique qui retiennent de lui un manager qui a fait de cette structure un véritable organe central de gestion de la question de l’eau au Mali. C’est au cours de son passage à la tête de cette structure que les partenaires techniques et financiers se bousculaient pour financer des projets et programmes hydrauliques.

Par Sidi Modibo Coulibaly

