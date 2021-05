Site des déplacés de Faladié : 23 maisons et une mosquée offertes par la BNDA

Les maisons ont été réceptionnées, ce jeudi 6 mai, au cours d’une modeste cérémonie sur le site des déplacées de Faladié. Une cérémonie présidée par le représentant du ministère de l’Economie et des Finances.

23 maisons et une mosquée en charpente métallique. Les infrastructures ont coûté 18 millions FCFA. « Un cadeau venu du ciel », a salué Moctar Cissé, représentant des déplacés sur le site de Faladié. Un site où vivent près de 700 personnes, selon les derniers chiffres du ministère de la Santé et du Développement social. Après avoir tout fui pour se réfugier à Bamako, les déplacés de Faladié ont dû faire face à un gigantesque incendie qui a presque tout ravagé sur son passage.

Un an après cet incendie ravageur, des abris de fortune en paille, en bâche, ou en bois ont été remplacés par des maisons en charpente métallique capables de résister à toute intempérie. Selon Moctar Cissé, les maisons ont été équitablement réparties entre les familles issues de toutes les communautés – Dogon, Peulh, Bambara, Burkinabè – vivant sur le site de Faladié.

Accueilli par les femmes sur le site avec du lait, du thé, de la tige de mil, ou encore de la cola, le directeur général de la Banque nationale de Développement agricole, Souleymane Waigalo, a été ému jusqu’aux larmes par la générosité de ceux qui ont presque tout perdu. Dans son discours, le directeur de la BNDA a appelé les uns et les autres à plus de solidarité. « Arrêtons de croire que le malheur des autres est de leur faute », a-t- défendu. Et d’ajouter : « La solidarité reste la seule voix pour soulager les peines et arriver à bout de cette crise ».

Pour Fassery Doumbia, Chef du cabinet du ministre de l’Economie et des Finances, ce don a une valeur inestimable. A l’approche de l’hivernage, a indiqué le chef du cabinet, il s’agit de mettre des femmes et des enfants à l’abri du vent, de la pluie et du froid. Il s’agit tout simplement d’un acte « humanitaire et patriotique », a conclu le représentant du ministre de l’Economie et des Finances.

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

