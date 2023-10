Solidarité et Engagement en Avant-Plan : : Col Assa Badiallo TOURE a offert plusieurs tonnes de céréales aux couches vulnérables de la région de Ségou.

Ne dit- on pas que « la solidarité est une action de tous les jours ?». Le ministre de la Santé et du Développement Social, colonel Assa Badiallo Touré a concrétisé ce dicton à travers une importante donation de vivre. Composée de 25 tonnes de céréales soit 500 sacs, 500 bidons d’huile et 500 cartons de pâte alimentaire, cette donation est destinée aux personnes démunies de Ségou, Barouéli, Niono, Macina, Markala, Dioro et Bla.

Les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude pour ces kits alimentaires qui représentent une aide précieuse tout en rassurant de leur soutien à la transition en cours.

Le ministre de la Santé et du Développement Social, Colonel Assa Badiallo DIALLO, s’est félicitée d’avoir donné le sourire à des milliers de familles. Elle a saisi cette occasion pour exprimer, à titre personnel, sa profonde reconnaissance à l’ancien ministre de la Santé, Professeur Samba SOW et au général de Brigade Boubacar DEMBELE. Elle a par ailleurs invité les directeurs nationaux, généraux et régionaux, chacun dans son domaine, à œuvrer davantage dans la même lancée pour accompagner la transition à bon port.

Rappelons que cette cérémonie s’est déroulée en présence du parrain de la première semaine thématique placée sous le signe des personnes âgées, Ichaka KONE, directeur général de la CMSS et du parrain du mois Ousmane Karim TRAORE, directeur général de l’INPS.

Aminata SOW, CCOM- RP/CMSS, envoyée spéciale à Ségou.

CCOM-RP/CMSS.

