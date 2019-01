Pour témoigner de sa solidarité et de sa générosité aux plus démunis, le guide Spirituel des Ançardines, Cherif Ousmane Madani Haïdara a distribué, le mardi 8 janvier à son domicile, 1000 sacs de riz de 100kg (soit 100 tonnes), d’une valeur estimée à 40 millions de FCFA. C’était en présence du représentant du ministre des Affaires Religieuses et du Culte, Amadou Oumar Diakité, du représentant de la fédération Ançardine internationale, Seydou Traoré et de nombreux leaders religieux.

Dans son intervention, le représentant de la Fédération Ançardine Internationale (FADI) a souligné que cette remise de don de vivres n’est pas une première du genre. Mais, dit-il, celle que le guide sous le conseil des membres de leur association a bien voulue médiatiser.

Rappelant avec humilité certains actes notables caritatifs de leur guide, M. Traoré, a souhaité mentionner les réalisations de Haïdara dans le secteur de la santé communautaire, de la sécurité à travers l’armée malienne et de l’accès à l’eau potable.

Abordant le 1er volet, il dira que leur guide a réalisé plusieurs centres de santé, dotés d’une capacité d’accueil de plus de mille patients par mois, respectivement à Bamako, M’Bessoba, Koutiala et Niéouleni. A cela, dit-il, s’ajoutent d’autres centres de santé en cours de réalisation dans les différentes régions du Mali.

Quant au volet de renforcement des actions de sécurité au Mali, il dira que le guide Haïdara a organisé en 2012 un plaidoyer pour le soutien à l’armée malienne avec une contribution générée de plus de 100 millions de FCFA. Comme si cela ne suffisait pas, poursuit le porte-parole de la fédération des Ançardines, la caravane humanitaire organisée par l’homme de Dieu à l’attention des réfugiés maliens dans les pays voisins, couronnée par une enveloppe de 118 millions de FCFA.

Parlant du domaine d’acquisition de l’eau potable, il a indiqué que plusieurs réalisations de forages pour les populations vivant dans les zones d’accès difficile à l’eau potable ont été effectuées. De même, il a noté la mobilisation d’une centaine de millions chaque année pour organiser gratuitement le pèlerinage de fidèles musulmans.

Par ailleurs, il a rappelé que l’une des missions principales de leur fédération est d’apporter une assistance aux nécessiteux et aux personnes vulnérables. « Nous saluons très vivement l’exemplarité de notre cher guide pour avoir organisé une journée dite journée de solidarité et de générosité »a-t-il conclu.

Par Fatoumata Coulibaly

