Sondage sur la situation du pays : 91.18% de la population sont favorables à la venue de Wagner

En point de presse le lundi, 4 octobre 2021 à la Maison de la presse, l’Ingénieur statisticien économiste, Sidiki Guindo a présenté le résultat d’un sondage effectué du jeudi 30 septembre au dimanche 03 octobre 2021 sur un échantillon de 1144 individus dans le district de Bamako.

Ce sondage de l’Institut de sondage GISSE (Groupement d’intérêt scientifique des statisticiens économistes) intervient dans un contexte de montée de tension entre nos différentes personnalités (politiques et religieuses) et entre nos autorités et certains pays partenaires comme la France.

Pour prouver la transparence dans la méthodologie de collecte de données au grand public, les agents de collecte ont, au premier jour du sondage, évolué en binôme avec des journalistes.

Les résultats se présentent comme suit :

En ce qui concerne la situation générale du pays, selon les résultats du sondage : 27.80% de la population pensent que la situation générale du pays s’est détériorée ; 21.50% pensent qu’elle est restée au même niveau alors que 50.17% pensent que la situation s’est améliorée.

Quant au report des élections de 2022, les résultats révèlent que : 79.02% de la population bamakoise sont pour le report des élections alors que 18.01% pensent que nous devons organiser ces élections en février 2022 et 2.97% n’ont pas répondu à la question. La majorité de la population est donc pour le report des élections présidentielles. Le croisement de cette variable avec le niveau de formation montre que : plus de 75% des personnes sont favorables au report quelque soit leur niveau de formation (79.26% pour ceux qui ont moins que le niveau BAC et 78.21% pour ceux qui ont fait des études universitaires).

A ceux qui ont indiqué souhaiter le report des élections, la question leur a été posée de savoir la durée idéale du report ? En considérant toute la population (ceux qui ne sont pas pour le report ont reçu la valeur 0 pour la durée idéale du report), on note qu’environ 67.40% de la population demandent un report d’un an minimum. On a 42.05% qui sont pour un report de 2 ans minimum et seulement 24.91% sont pour un report de 3 ans.

Concernant la venue de la société privée militaire Wagner, il ressort que : 13.81% n’ont jamais entendu parler de cette société ; 78.58% sont favorables à sa venue contre 7.61% qui sont défavorables. En considérant uniquement ceux qui ont entendu parler de Wagner, les résultats indiquent que 91.18% sont favorables à sa venue contre 8.82% qui n’approuvent pas un tel projet.

A propos de la gestion du pays par le Président Assimi Goïta et son équipe, il ressort des résultats que 87.50% sont satisfaits de la gestion du pays (avec 44.32% très satisfaits et 43.18% plutôt satisfaits) contre 12.50% qui sont insatisfaits (avec 9.62% de plutôt insatisfaits et 2.88% de très insatisfaits).

Par contre plus de 85% sont insatisfaits de l’appui apporté par la France au Mali contre moins de 10% satisfaits. Seulement 9% ont une opinion favorable de la France. Cette statistique est de 89% pour la Russie ; 56% pour les Etats Unis ; 77% pour la Chine ; 20% pour la MINUSMA et 8% l’opération Barkhane.

Pour rappel, les questions posées lors ce sondage ont porté sur l’évolution de la situation générale du pays (au cours des 2 derniers mois) ; l’opinion de la population sur le report ou non des élections présidentielles ; l’opinion de la population sur la venue au Mali de la société privée militaire russe (Wagner) ; l’opinion sur la gestion du pays par le Président Assimi Goïta et son équipe ; l’opinion sur différents hommes politiques et religieux ; l’opinion de la population sur différents pays ou organisations tels que la France, les Etats Unis, la Chine, la Russie, la Minusma et de l’Opération Barkhane.

Bréhima DIALLO

