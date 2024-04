Le jeudi 4 avril 2024, le ministre de la Jeunesse et des Sports, de l’Instruction civique et Construction citoyenne, Abdoul Kassim Fomba était auprès de la population de Bacodjicoroni en commune V du district de Bamako. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de l’opération Sounkalo Solidarité engagée par le gouvernement depuis le 12 mars 2024 afin de soulager et soutenir les personnes vulnérables durant le mois de Ramadan.

Lancée le 12 mars 2024 par les autorités afin de soutenir les populations vulnérables durant le mois de Ramadan et de Carême, la première édition de Sounkalo solidarité a enregistré de nombreuses cérémonies de rupture collectives du jeûne entre les membres du gouvernement et les citoyens dans les différentes communes du district de Bamako et de Kati.

Dans son intervention, le ministre en charge du portefeuille de la jeunesse, Abdoul Kassim Fomba, dira qu’il s’agit d’une rencontre de partage, de communion et de solidarité avec les populations conformément à la volonté du Président de la Transition. Et d’ajouter que ces moments en plus de porter les valeurs de solidarité de l’islam, permettent également aux citoyens d’échanger avec les décideurs sur leurs préoccupations. Toute chose qui contribue à la bonne gouvernance, selon ses dires.

Le Chef du quartier de Bacodjocoroni, Lassana Diakité, au nom des autorités locales, a chaleureusement remercié le gouvernement pour son geste d’appui et de solidarité à leur égard. M. Diakité n’a pas manqué de formuler des bénédictions et souhaité la pérennisation de l’édition Sounkalo Solidarité au Mali.

Cette cérémonie a également enregistré la projection du film bilan des opérations menées à cette phase de l’initiative. Il s’agit entre autres des distributions de kits de ruptures du jeûne, de l’installation de 7000 lampadaires, des dons de vivres aux veuves, orphelins et blessés de guerre.

A noter que le ministre Abdoul Kassim Fomba en était ce jour à son deuxième passage en commune V du district de Bamako où il avait effectué un premier déplacement pour échanger avec la jeunesse toujours dans le cadre de Sounkalo solidarité.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

