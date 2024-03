Dans le cadre des activités de Sounkalo Solidarité, le service social des armées a réceptionné ce jour jeudi 29 mars 2024 un important de kits alimentaires à l’intention des blessés de guerre, des veuves et orphelins des militaires et paramilitaires.

Ils sont près de 200 bénéficiaires (blessés de guerre, veuves, orphelins des militaires et paramilitaires) à bénéficier de cette donation faite dans le cadre de l’opération de solidarité engagée par le gouvernement en cette période de Ramadan. Les vivres sont composés de 200 sacs de riz de 50 kg ; 100 sacs de mil de 50 kg et de 200 sacs de sucre de 50 kg.

‘ Ce geste philanthropique prouve à suffisance, combien le devenir des familles des militaires est une priorité majeure des plus hautes autorités ‘, a déclaré le directeur général du Service Social des Armées, le Colonel –major Bréhima Samaké en procédant à la réception du matériel.

Poursuivant, le Colonel –Major Samaké a vivement salué les efforts inlassables de la Commission Nationale de sounkalo solidarité présidée par l’ Agence Nationale de la Sécurité d’Etat ( ANSE) qui vient soutenir les victimes des guerres. « Ce geste à l’endroit de ces veuves, orphelins des militaires et blessés de guerre est plein de sens et fait passer le message que le bien-être des veuves et orphelins est inscrit parmi les priorités des plus hautes autorités de notre pays », dira-t-il. Tout en formulant des vœux de bonheur à l’endroit de l’ensemble des citoyens.

Au nom des bénéficiaires Niagaly Fatoumata Guido quant à elle, a chaleureusement salué ce geste de grande générosité à leur endroit. Elle n’a pas manqué de remercier et formuler des bénédictions pour la pérennité de l’action.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

Commentaires via Facebook :