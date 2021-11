Soutien à la transition : Un raz-de-marée au boulevard de l’indépendance

Le vendredi dernier, des milliers de Maliens se sont convergés vers la place de l’indépendance pour soutenir la transition au-delà de février 2022. Ce fut un véritable raz de marée au boulevard de l’indépendance.

Après un an et demi le boulevard de l’indépendance à retrouver ses anciens occupants, le vendredi dernier, après la grande prière de la mi-journée, des centaines de milliers de manifestants se sont rassemblés à la Place de l’Indépendance pour soutenir le processus de transition en cours, mais aussi exiger entre autres la prorogation de la transition au-delà des 18 mois, le départ des forces étrangères présentes au Mali en l’occurrence la France en lieu et place elles demandent l’arrivée des Russes.

Mais les exigences des manifestants parmi lesquelles la prorogation de la transition et l’arrivée des Russes cristallisent aujourd’hui les tensions entre Bamako et la communauté internationale qui ne cesse de demander aux autorités maliennes de respecter scrupuleusement la période convenue de la transition devant la communauté internationale et s’oppose à toute arrivée russe au Mali.

Entre exigence du peuple malien et la pression internationale comment les autorités de transition vont s’y prendre ? C’est toute la question mais lorsque l’on prétend prendre en main le destin d’une nation, la moindre des choses est de savoir faire passer l’intérêt du peuple avant tout. Cette géante manifestation doit réconforter les autorités de la transition qui sont en bras fer avec la communauté internationale particulièrement la France qui a jeté un discrédit sur la légitimité des autorités maliennes qui dirigent la cette transition.

Après ce raz de marée pour soutenir la transition que doit faire les autorités de la transition pour ne pas perdre la confiance de cette foule ? De toute évidence, c’est le nouveau pari de duo Assimi et Choguel.

Cette géante manifestation tombe à pic avec l’incarcération de l’un des anciens occupants du Boulevard de l’Indépendance, Kaou N’Djim non moins 4e vice-président du CNT qui est incarcéré à la maison centrale d’arrêt de Bamako dont il est poursuivi pour propos délictuels et subversifs en flagrant délit.

Ce vendredi au moment où les gens manifestaient, il a été comparu devant le procureur de la Commune IV. Il sera fixé sur son sort le 3 décembre prochaine.

Ousmane Mahamane

