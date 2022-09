Placée sous le parrainage de Mamadou Diarrassouba, le monument Assimi Goïta réalisé par l’opérateur économique Youssouf Haïdara, majestueusement installé au grand carrefour de Massigui, a été inauguré ce jeudi 22 septembre 2022.

Fasciné par le courage et l’engament patriotique du président de la transition, Youssouf Haïdara, opérateur économique de Massigui, a érigé un monument à l’effigie du colonel Goïta. Considérant le chef de l’Etat comme le symbole de la vraie indépendance et de la dignité retrouvée du Mali, il a tout mis en œuvre pour que le monument Assimi Goïta soit inauguré ce 22 septembre, date commémorative de l’indépendance du Mali.

Pour la circonstance, Youssouf Haïdara a loué les qualités d’Assimi Goïta qui a accepté de mettre sa vie en danger afin que le Mali soit libéré du joug colonial qui n’honore personne. «Aujourd’hui, je suis animé par la joie d’avoir réalisé ce modeste monument de Assimi Goïta. Il mérite mieux que tout cela, mais cet acte permettra de l’immortaliser. Nous allons faire de notre mieux pour accompagner Assimi Goïta. Car, il a accepté de se sacrifier pour redonner au Mali sa dignité perdue», a déclaré Youssouf Haïdara. De son point de vue, Assimi Goïta a ressuscité la fierté malienne. Avec lui, précise-t-il, l’espoir renait, notre vie à un sens maintenant. Nous ne pourrons poser aucun acte qui récompensera le sacrifice de Goïta à sa juste valeur. Mais, on peut poser des actes de reconnaissance et d’encouragement à son endroit ; d’où la réalisation du présent monument. Selon Youssouf Haïdara, tous les bons citoyens doivent soutenir le Président Goïta et son gouvernement pour un Mali nouveau. Sur ces notes, il a exhorté tous les fils du pays en général, et ceux de la commune de Massigui en particulier à ne ménager aucun effort pour soutenir la transition.

S’agissant de Mamadou Diarrassouba, il abondera dans le même sens que son prédécesseur. Enthousiasmé par ce geste, il invitera la population à s’inspirer du cas de Youssouf Haïdara qui est le premier à poser un tel acte pour le Président Goïta. « Je salue cette initiative de Haïdara qui constitue non seulement une marque de gratitude au Président Goïta, mais aussi une fierté pour Massigui qui, à travers cette réalisation, perpétue sa tradition de reconnaître les grandes valeurs». Aussi, demandera-t-il à la population de prendre soin de ce joyau architectural. Avant de promettre des sanctions à ceux qui tenteront de saboter le présent ouvrage. Partant, Diarrassouba appellera toute la commune à l’union sacrée afin de relever le défi du développement.

Faut-il le souligner, au-delà de l’aspect symbolique du monument Assimi Goïta, ledit édifice est devenu un lieu d’attraction dans le village de Massigui. En plus de la qualité artistique et l’éclairage du lieu, des habitants des villages environnants se bousculent pour satisfaire leur curiosité.

Oumar KONATE

Commentaires via Facebook :