Au siège de la Société’’ Média Digital Production’’ (SMD PROD) sis à l’ACI 2000, a été lancée, le mercredi 16 octobre 2019, la 2ème édition de l’évènement ‘’ Iniçè’’ ou encore ‘’ Bienvenue’’ en français, prévue le 24 janvier prochain au Palais de la Culture. C’était en présence du directeur de SMD-PROD, Mass Traoré, avec à ses côtés, le directeur artistique de l’évènement Djély Moussa Kouyaté alias ‘’ ATT Junior’’, la présentatrice de l’évènement, AlimaTogola et l’administrateur général de l’évènement, Mohamed Touré.

« Soutien à nos FAMa », tel est le thème de cette 2ème édition.

En prenant la parole, le DG Traoré, a souligné que la SMD PROD est l’initiatrice de ‘’Iniçè’’ ou ‘’Bienvenue’’ qui réunit sur une seule et même scène la quasi-totalité des meilleurs comédiens et humoristes maliens pour offrir au public des prestations à couper le souffle. L’objectif de cet évènement, dit-il, est d’accueillir par la plus belle des manières la nouvelle année.

D’après lui, la mise en œuvre de cet évènement vise aussi à valoriser l’humour malien en formant et offrant aux humoristes du pays la plateforme adéquate pour l’expression de leurs talents.

Selon lui, SMD-PROD, a élaboré un véritable plan d’actions pour la mise en en œuvre de l’évènement au niveau national. « Après l’étape de Bamako le 24 janvier 2020, suivra la tournée régionale qui débutera à Kayes le 14 février 2020, puis Ségou le 6 mars dans la salle de spectacle Méruba et Sikasso, le 3 avril dans la salle LamissaBengaly » a-t-il déclaré.

Plus loin, il a soutenu qu’au Mali, la culture est ancestrale avec des valeurs ancrées dans nos us et coutumes. Le théâtre, la dance, la poésie, dit-il, ont toujours fait partie de notre répertoire socio-culturel.

En poursuivant, il a indiqué que l’humour a toujours tenu un rôle important en dédramatisant toutes les situations, en énonçant des vérités inavouables mais aussi en étant rempart contre l’injustice, l’exclusion et le communautarisme. « L’humour a toujours occupé une très grande place dans notre patrimoine culturel à travers notamment la parenté à la plaisanterie » a-t-il rappelé.

Pour lui, c’est avec le développement et les échanges culturels, qu’est apparu le stand up, qui permet à un artiste de faire sur scène un spectacle, un show dans lequel il met en avant un thème, pour faire passer un message.

A noter que SMD-PROD, envisage d’organiser, un diner gala le 15 novembre, afin de remercier, ses partenaires de la 1ère édition et décerner des prix de reconnaissance.

