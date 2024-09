Qu’en pensez-vous ? est-ce la bonne décision ? Quelles conséquences éventuelles pour les deux pays ?

1/ Le contexte :

L’Ukraine faisait partie de l’ex URSS et à obtenu son indépendance en 1991 lors de l’effondrement de celui-ci. Elle avait un important rôle économique et stratégique.

En 1994 sont signés par la Russie, l’Ukraine , la Biélorussie, le Kazakhstan , les États-Unis et le Royaume-Uni , les mémorandum de Budapest par lesquels la Russie s’engage à respecter la souveraineté et donne des garanties d’intégrité territoriale et de sécurité à ces

trois anciennes républiques socialistes soviétiques en échange de leur ratification du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) 1.

En 2009 les États-Unis et la Russie confirment la validité de ce mémorandum.

La Russie s’engage à protéger l’Ukraine raison pour laquelle l’Ukraine se défait de son arsenal nucléaire remis alors à la Russie.

La chute du Président pro russe Victor Yanukovych en février 2014 marque un tournant dans les relations entre la Russie et l’Ukraine.

En 2014 les manifestations pro européennes de Maidan chassent le Président pro russe Victor Yanukovych.

En 2014 la Russie annexe la Péninsule de Crimée qui fait partie de l’Ukraine et déclenche une crise internationale.

La Russie soutient des séparatistes ukrainiens pro russes dans le Donbass à Donetsk et Louhansk entraînant un conflit armée en cours.

En février 2022, la Russie lance une invasion à grande échelle de l’Ukraine.

Les enjeux sont :

La souveraineté de l’Ukraine remise en cause par la Russie qui est inquiète de l’aspiration de l’Ukraine à une plus grande intégration dans l’union européenne et l’OTAN.

La Russie veut coûte que coûte préserver sa sphère d’influence en Europe de l’est.

Ce conflit met à l’épreuve l’ordre international fondé sur le respect des frontières et de la souveraineté des États.

Ce conflit a entraîné le déplacement de millions de personnes et la destruction de nombreuses villes.

Il a exacerbé les relations entre la Russie et les pays occidentaux avec des conséquences économiques importantes dans le monde.

2/ Quelles sont les règles en matière de rupture diplomatique ?

La convention des Nations Unies sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961prévoit en son article 45 prévoit trois modalités de cessation des relations diplomatiques : le rappel temporaire, le rappel permanent et la rupture des relations diplomatiques.

Le Mali a choisi la troisième modalité.

Les conséquences immédiates de la rupture sont presque nulles concernant les relations stricte sensu entre les deux pays.

3/ Quelles peuvent être les implications et

Conséquences éventuelles ? Les implications géostratégiques pourraient être énormes à cause de la teneur même du communiqué :

Qualifier l’Ukraine d’Etat soutien du terrorisme, fasciste et scélérate, Qualifier les autorités ukrainiennes de “pantins…..”Nous aligne sur les positions de la Russie et même au-delà !

Qualifier les soutiens de l’Ukraine de soutiens du terrorisme international, risque de mettre mal à l’aise plus d’un pays à commencer par les pays de l’OTAN !

L’appel aux pays africains aux Nations Unies pour ostraciser l’Ukraine n’aura aucun écho à cause de notre attitude de défiance et d’agressivité envers la plupart de ces pays et organisations !

Aujourd’hui nos soutiens sur la scène internationale se comptent sur les doigts d’une seule main.

L’action publique engagée par le parquet implique au moins deux représentants de l’Ukraine, ces facteurs pourraient avoir pour conséquence que :

– l’Ukraine pourrait sentir le besoin de s’intéresser davantage à la crise malienne et exercer un pouvoir de nuisance sans avoir besoin d’intervenir avec des troupes mais en utilisant les renseignements et Starlink.

– les pays de l’OTAN pourraient aider L’Ukraine dans cette entreprise. Ce qui a déjà commencé avec l’annulation de l’aide publique au développement de la Suède au Mali d’un montant de 30 milliards de francs et une déclaration très ferme du gouvernement suédois sur l’attitude hostile du gouvernement malienne contre

L’Ukraine. Le Mali en riposte a expulsé l’ambassadeur de Suède au Mali le 9 août 2024.

Certains pays de l’OTAN comme la Suède vont agir de manière visible et d’autres de manière plus sournoise ce qui constitue le véritable danger pour nous.

– l’Ukraine grand exportateur de blé pourrait un embargo sur son blé vers certains pays africains.

– le conflit Russo ukrainien pourrait définitivement s’étendre à notre Pays comme ce qui se passe au Soudan !

Notre communiqué contient surtout une grosse inexactitude concernant notre prétendue attitude de neutralité dans la crise russe ukrainienne car en réalité notre pays a pris fait et cause pour la Russie depuis le 23 février 2023 en votant avec 6

autres pays ( Russie, Belarus , Erythrée , Nicaragua , Corée du nord et Syrie ) contre la cessation des hostilités et le respect de l’intégrité territoriale, de la souveraineté et de l’Indépendance de l’Ukraine , 143 pays ont voté pour !

4/ Est-ce la bonne décision, que pensons-nous de cette rupture ?

Du débat il ressort une large désapprobation et une critique de cette décision :

Pour certains , d’abord ce genre de décision doit être pris par des autorités légitimes et c’est un isolement de plus , nos dirigeants de transition se comportent comme si le Mali pouvait vivre en autarcie , pour d’autres , ils craignent que le projet soit justement de nous couper du reste du monde en ambitionnant de nous mettre sous une forme d’éteignoir et dans cette fuite en avant on nous fait perdre tous nos amis et soutiens sûrs ! La vision semble de se maintenir au pouvoir le plus longtemps possible : les choix stratégiques , les options géostratégiques , et autres rhétoriques souverainistes répondent tous de cette logique tout comme les renoncement aux engagements communautaires ainsi que les revirements spectaculaires de conviction démocratique auxquels la Russie et la Chine sont les seules puissances à se prêter et à assurer une couverture au nom des affinités doctrinales Notre diplomatie semble agir sans penser aux conséquences de ses décisions précipitées sur sa population.

Le Mali devrait s’abstenir lors du vote sur l’invasion de l’Ukraine par la Russie, là ou mêmes les États des BRICS pourtant alliés de premier plan de la Russie se sont abstenus .En votant contre la résolution, le Mali s’est indirectement invité dans la guerre entre l’OTAN et la Russie en Ukraine !

Au delà de l’apport de l’Ukraine à l’économie malienne, une rupture laisse des traces indélébiles, on peut voir dans cette rupture un message fort adressé à l’Occident par les autorités de fait du Mali Ce qui serait diplomatiquement imprudent car la crise multiforme que traverse notre pays requiert beaucoup plus d’humilité car nous avons besoin de l’accompagnement de tout le monde !

Et que nous le voulions ou non nous avons besoin de coopérer avec l’Occident si nous voulons la Paix !

Le Mali n’a absolument rien à gagner en se brouillant avec ses voisins immédiats et le reste du monde ! Cette rupture diplomatique est-elle favorable aux maliens de la diaspora vivant en Ukraine ? Personne ne s’est posé la question, alors si nous nous glorifions chaque jour de l’apport de la diaspora dans l’économie, qu’est ce qui nous empêche d’agir pour le bien-être et la sécurité de nos ressortissants où qu’ils soient ?

En conclusion , jusqu’à une preuve palpable et documentée de la participation de l’Ukraine aux combats de Tinzawatène , restons prudents en gardant en mémoire que la Russie a déclenché en 2022 contre l’Ukraine une guerre qui menace son existence même en tant qu’Etat souverain et que cette guerre est soutenue par une violente guerre informationnelle où chaque protagoniste s’arroge sans état d’âme la moindre déconvenue de l’autre pour mieux le démoraliser et le ridiculiser aux yeux du monde !

Le Mali qui a depuis l’Indépendance adopté et pratiqué une politique de non alignement , de coexistence pacifique et d’amitié entre les Peuples est en train de s’en éloigner dangereusement de plus en plus et cela ne va absolument pas dans le sens des intérêts de notre Pays qui a intérêt à revenir à ces fondamentaux qui ont fait leur preuves depuis 1960 !

Synthèse de Malick Touré

