Dans la mouvance de la célébration de ses trente ans Canal+ a initié une tombola pour le grand bonheur de ses clients ; Qui ont la possibilité de bénéficier de 30 mois d’abonnement gratuit, et parallèlement les abonnés de Canal + peuvent gagner une moto Jakarta tout au long de ce mois durant de la tombola. Le mercredi 15 juin 2022 les gagnants des deux premières semaines du jeu ont reçu leurs cadeaux au siège de la direction générale de Canal + sise à ACI 2000. Ils sont au total 39 gagnants des 30 mois d’abonnements gratuits du bouquet complet de Canal + dont deux gagnants de motos Jakarta. Selon Yoro Yacouba, responsable d’abonnement chez Canal +, la tombola célèbre les 30ans de la chaîne en Afrique, et cette tombola vise à remercier les clients pour leur confiance et fidélité. Pour figurer parmi les gagnants il suffit de renouveler sa formule d’abonnement ou passer à une formule supérieure, se donner ainsi la chance d’être tirée au sort pour gagner les 30 mois gratuits. La tombola va faire 90 gagnants pendant ce mois. Durant ce mois, 3 gagnants sont tirés chaque jour au sort en présence d’un huissier de justice afin de les permettre de bénéficier des 30 mois d’abonnement sur la chaîne. Orange money accompagne son partenaire Canal + dans ses festivités c’est dans ce sens que la même tombola est ouverte chez elle, et elle permet de relever une moto Jakarta par semaine via les tirages. Il suffit au client Orange de procéder au paiement de ses abonnements Canal + via son compte Orange money.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

