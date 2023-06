Lancée du 01 juin au 20 juin 2023, la tombola Tabaski de Moov Malitel a fait 35 heureux gagnants de Bazin, argent et moutons. La cérémonie de remise s’est tenue le vendredi 23 juin 2023 au siège national de ladite société sise à l’ACI 2000.

Conditionnée aux souscriptions aux forfaits internet / Moov Flex via l’application My Moov ou en effectuant des transactions via Moov Monet ou My Moov, la présente tombola organisée par la société de télécommunication Malitel Moov Africa en faveur de la fête de tabaski, vient de faire 35 gagnants des lots mis en jeu. Il s’agit de 10 gagnants de 10 mètres de bazins chacun grâce à leur opération sur moov money/ forfait internet/ opération moov money ; 10 gagnants de la somme de 10O0 000F chacun et 15 gagnants de bélier. Procédant à la remise des lots, la responsable du service marketing et communication chez Moov Malitel, Mme Sissoko Alima Traoré, dira que la présente tombola n’avait d’autre objectif que d’embellir la fête des clients Malitel. Et d’ajouter que la société s’est instaurée cette tradition de se tenir aux côtés de ses fidèles clients à l’occasion de chaque fête et que leur satisfaction demeure pour elle une priorité.

Quant aux gagnants du jeu, ils ont tenu à exprimer à la société leur joie et invité d’autres clients à s’essayer aux différentes tombola organisées par Malitel qui selon eux sont organisées en toute transparence à leur grand bonheur.

