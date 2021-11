Niamey, la capitale nigérienne, accueille du 22 au 23 novembre 2021 un symposium international qui mobilise les leaders traditionnels sur la transition démographique. Placé sous le parrainage du Président de la République du Niger, son Excellence Mohamed Bazoum, ce symposium porte sur le thème « Les leaders traditionnels comme agents de changement’, et il se tient au Centre de conférence internationale Mahatma Gandhi .

-maliweb.net- Organisé par le ministère public de la population et des affaires sociales du Niger en partenariat avec l’association des Chefs traditionnels du Niger et soutenu par le Fonds des Nations Unies pour la Population ( UNFPA) au Niger, ce colloque de haut niveau, vise à promouvoir le partage d’expériences et de renforcement des capacités des chefs traditionnels en faveur de la capture du dividende démographique. Près de 400 délégués vont y prendre part, il s’agit notamment des experts en Islam et en développement venant de l’université Al Azhar de l’Egypte, de l’Indonésie, de la Mauritanie, du Tchad et du Niger. Durant ces deux jours, les participants vont échanger sur les sujets relatifs : au mariage des enfants, à la scolarisation des filles et à la planification familiale, des thématiques majeurs à l’atteinte de l’accélération du processus de transition démographique. Pour rappel, il s’agit d’un défi majeur tant pour les autorités du Niger, de l’Union Africaine que des Nations Unies. Depuis 2012, l’UNFPA Niger entretient une fructueuse collaboration avec les Chefs traditionnels dont l’influence n’est plus à démontrer dans la société nigérienne. Une collaboration en faveur des changements sociaux qui a donné des résultats concrets et satisfaisants dans les domaines de la santé maternelle, de la scolarisation des filles ainsi que dans le renforcement des capacités des filles et des jeunes, le mariage des enfants sans oublier la cohésion sociale. Ces symposiums sont idoines pour une meilleure compréhension et approche pour une appropriation des communautés en faveur de la capture du dividende démographique, gage de l’émergence de nos pays.

Khadydiatou SANOGO, envoyée au Niger avec le soutien de l’UNFPA-WCARO

