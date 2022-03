Le 8 mars, c’est la journée consacrée à la célébration de la femme à quelques niveaux qu’elles soient. Il devait en être ainsi des « aides ménagères » qui jouent un rôle déterminant dans la stabilité plusieurs foyers au niveau des centres urbains.

Malheureusement les différents plaidoyers faits en faveur de la promotion des droits de la femme, semblent ignorer les « aides ménagères » dont la quasi-totalité ignore tout de l’existence de cette journée. Mêmes celles qui en sont au courant sont souvent privées de prendre part aux festivités.

C’est pourquoi, le dépositaire de la marque « Laban », non moins Président directeur général (PDG) du service « ProNet », présent à la cérémonie commémorative de l’édition du 8 mars 2022, a fait ce constat pertinent. Il a livré un message en guise de plaidoyer demandant à dédier une journée, que ça soit au plan national ou international, aux « aides ménagères ».

Cette journée, selon lui, devrait permettre de reconnaître et d’accorder plus d’attention à l’immense travail que les « aides ménagères » abattent pour la stabilité de nos foyers. « Beaucoup sont heureuses aujourd’hui dans leurs foyers, parce qu’elles n’ont de problèmes avec leurs maris. Cela, à cause de ces braves filles, appelées « aides ménagères » a martelé, Diaby Ibrahima dans son message. Sensible à la souffrance de son prochain, le dépositaire de la marque « Laban », pense qu’il y a lieu de reconnaître à des niveaux les plus élevés, la valeur de ces infatigables filles, qui acceptent de supporter des injures de toutes sortes, pour permettre à des foyers de vivre.

Diaby Ibrahima a apprécié la mobilisation et surtout l’accompagnement des autorités de la transition dont a bénéficié l’édition de cette année.

Diakalia M Dembélé

Commentaires via Facebook :