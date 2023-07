Une tendance du mouvement du 5 juin Rassemblement des Forces Patriotiques appelée « M5-RFP Malikura » a exigé, dans un communiqué publié à l’occasion des journées commémoratives des évènements tragiques du 10, 11 et 12 juillet 2020, la justice pour les 22 morts et la trentaine de blessés pendant ces manifestions. Trois ans jour pour jour, 22 militants du mouvement du 5 juin Rassemblement des Forces Patriotiques périssaient lors des manifestations contre le régime du Président lbrahim Boubacar KEITA.

A l’occasion de la commémoration de ces évènements tragiques, le M5-RFP Malikura presse à nouveau les autorités pour qu’elles diligentent les enquêtes déjà ouvertes sur le décès de ces militants. « Nous réclamons en conséquence que les enquêtes ouvertes soient diligentées afin d’identifier les auteurs ainsi que ceux qui ont commandité la répression ayant entrainé leur décès et que des poursuites judiciaires soient engagées à leur encontre », peut-on lire dans un communiqué signé par le président du M5-RFP Malikura, Modibo Sidibé. Les responsables de ce mouvement populaire demande également la prise en charge des soins médicaux des blessés qui seraient encore dans le besoin et la mise en place d’un dispositif de solidarité à I’endroit des familles et des blessés. En cette journée commémorative, le mouvement estime qu’il n’oublierait pas le sacrifice ultime consenti par nos martyrs.

Pour rappel, les 10,11 et 12juilet 2020, les manifestations du M5-RFP ont été réprimées dans le sang faisant 22 morts et une trentaine de blessés, selon les initiateurs des mouvements. Dans les premières heures de la chute du régime d’IBK, la direction politique du M5-RFP a formulé des exigences pour une transition de rupture dont la priorité à accorder aux poursuites judiciaires contre les auteurs de ces actes ignobles. Trois plus tard, les enquêtes judiciaires ouvertes peinent à avancer. Les forces de l’ordre et de sécurité cités par plusieurs témoins comme les auteurs de cette répression ne sont pas inquiétés pour l’instant par les enquêtes de la justice.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net/maliweb.net

