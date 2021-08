2014 : Les Fennecs créent la surprise en Coupe du monde

L’Algérie fait partie du groupe H de la Coupe du monde de football 2014, avec la Belgique, la Russie et la Corée du Sud. Après une défaite (2-1) contre la Belgique au premier match, les Algériens renversent la Corée du Sud (4-2) lors de leur seconde sortie avant d’arracher le nul (1-1) et par ricochet, leur première qualification de l’histoire en 8e de finale contre la Russie. Au tour suivant, les Fennecs vendent très chers leur peau face aux Allemands. Les futurs vainqueurs de l’épreuve doivent aller chercher dans leurs derniers retranchements pour gagner 2-1 au terme de 120 minutes.

Le 2e sacre continental

L’équipe d’Algérie débute la Can 2019 sur les chapeaux de roues en terminant première de leur groupe avec 3 victoires en autant de matches. En huitièmes de finale, les Fennecs s’imposent largement 3-0 contre la Guinée puis, doivent compter sur les tirs aux buts pour se défaire de la Côte d’Ivoire en quarts de finale après un score de (1-1) au terme de 120 minutes. En demi-finale, l’Algérie et le Nigeria se dirigent vers les prolongations lorsque Riyad Mahrez prend ses responsabilités pour inscrire un coup-franc magistral dans les arrêts de jeu (2-1). Qualifiés en finale pour la 2e fois de leur histoire face au Sénégal, les Algériens soulèvent la coupe après une victoire (1-0) sur une réalisation précoce de Baghdad Bounedjah. Attention toutefois aux outsiders parmi lesquelles la sélection malienne.

Les grandes légendes algériennes

L’Algérie a connu dans ses années fastes, des joueurs de grand talent. Le footballeur le plus capé de l’histoire de ce pays est Lakhdar Belloumi avec 100 sélections. Le meilleur buteur de tous les temps des Fennecs est Abdelhafid Tasfaout ; il totalise la bagatelle de 36 buts sous le maillot vert et blanc. Rabah Madjer (86 sélections et 28 buts), est le premier joueur algérien à remporter la Ballon d’Or africain en 1987, il décrochera 3 ans plus tard le premier sacre continental de son pays. Avec l’éclosion de Riyad Mahrez, l’Algérie tient son nouveau génie. L’actuel attaquant de Manchester City a été élu Ballon d’Or africain 2016. En 2019, il porte sa nation sur ses épaules jusqu’à la victoire à la Can égyptienne.

Correspondance particulière

